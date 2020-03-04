Hidayet Türkoğlu, Euroleague'e sitem etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Hidayet Türkoğlu, Euroleague'e sitem etti - Son Dakika Spor

Hidayet Türkoğlu, Euroleague'e sitem etti

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması yüzünden ULEB Avrupa Kupası'nda ertelenen Segafredo Virtus Bologna maçının Avrupa Ligi yönetimi tarafından Sırbistan'ın başkenti...

Hidayet Türkoğlu, Euroleague'e sitem etti, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması yüzünden ULEB Avrupa Kupası'nda ertelenen Segafredo Virtus Bologna maçının Avrupa Ligi yönetimi tarafından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a alınmasına tepki gösterdi.


Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu:


"Euroleague'in Darüşşafaka Tekfen ile Segafredo Virtus Bologna arasında oynanacak ULEB Avrupa Kupası maçına ilişkin aldığı karar büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştur"


Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması yüzünden ULEB Avrupa Kupası'nda ertelenen Segafredo Virtus Bologna maçının Avrupa Ligi yönetimi tarafından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a alınmasına tepki gösterdi.


Hidayet Türkoğlu'nun, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Euroleague'in Darüşşafaka Tekfen ile Segafredo Virtus Bologna arasında oynanacak ULEB Avrupa Kupası maçına ilişkin aldığı karar büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştur." ifadelerini kullandı.


Kararı anlaşılmaz bulduklarının altını çizen Türkoğlu, şunları kaydetti:


"Karar doğrultusunda, başlangıçta İstanbul'da oynanması gereken ancak İtalya'daki koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen maç, 5 Mart'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak. Çabalarımıza ve Darüşşafaka Tekfen tarafından sunulan bütün diğer seçeneklere rağmen alınan bu kararı anlaşılmaz buluyorum. Virtus Bologna'nın başantrenörü ve bazı oyuncularının Sırbistanlı olması ihtilaflı bir durum ortaya çıkarmıştır, bu da kulübümüz Darüşşafaka Tekfen için sportmenlik dışı ve olumsuz bir ortam oluşturmaktadır. Euroleague'i bu tarz kararlar alırken daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Bu karar nedeniyle, Türk basketbol camiasının bütün takımları, oyuncuları ve kurumsal paydaşlarıyla kırgın olduğuna inanıyorum."

Hidayet Türkoğlu, Türkoğlu, Bologna, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Anadolu Efes, Maccabi Fox'a 77-75 yenildi
Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'ı 66-63 mağlup etti İtalya'da maçlar koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak Alanyaspor, Antalyaspor'u 1-0 yendi

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 00:55:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hidayet Türkoğlu, Euroleague'e sitem etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]