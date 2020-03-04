Hidayet Türkoğlu, Euroleague'e sitem etti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması yüzünden ULEB Avrupa Kupası'nda ertelenen Segafredo Virtus Bologna maçının Avrupa Ligi yönetimi tarafından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a alınmasına tepki gösterdi.



Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu:



"Euroleague'in Darüşşafaka Tekfen ile Segafredo Virtus Bologna arasında oynanacak ULEB Avrupa Kupası maçına ilişkin aldığı karar büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştur"



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması yüzünden ULEB Avrupa Kupası'nda ertelenen Segafredo Virtus Bologna maçının Avrupa Ligi yönetimi tarafından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a alınmasına tepki gösterdi.



Hidayet Türkoğlu'nun, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Euroleague'in Darüşşafaka Tekfen ile Segafredo Virtus Bologna arasında oynanacak ULEB Avrupa Kupası maçına ilişkin aldığı karar büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştur." ifadelerini kullandı.



Kararı anlaşılmaz bulduklarının altını çizen Türkoğlu, şunları kaydetti:



"Karar doğrultusunda, başlangıçta İstanbul'da oynanması gereken ancak İtalya'daki koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen maç, 5 Mart'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak. Çabalarımıza ve Darüşşafaka Tekfen tarafından sunulan bütün diğer seçeneklere rağmen alınan bu kararı anlaşılmaz buluyorum. Virtus Bologna'nın başantrenörü ve bazı oyuncularının Sırbistanlı olması ihtilaflı bir durum ortaya çıkarmıştır, bu da kulübümüz Darüşşafaka Tekfen için sportmenlik dışı ve olumsuz bir ortam oluşturmaktadır. Euroleague'i bu tarz kararlar alırken daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Bu karar nedeniyle, Türk basketbol camiasının bütün takımları, oyuncuları ve kurumsal paydaşlarıyla kırgın olduğuna inanıyorum."