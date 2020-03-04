Hidayet Türkoğlu: Euroleague'in kararı hayal kırıklığına neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Hidayet Türkoğlu: Euroleague'in kararı hayal kırıklığına neden oldu - Son Dakika Spor

Hidayet Türkoğlu: Euroleague'in kararı hayal kırıklığına neden oldu

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Darüşşafaka Tekfen-Segafredo Virtus Bologna maçıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Hidayet Türkoğlu: Euroleague'in kararı hayal kırıklığına neden oldu, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Darüşşafaka Tekfen-Segafredo Virtus Bologna maçıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Türkoğlu, alınan kararın büyük bir hayal kırıklığına neden olduğunu ifade etti.

7Days Eurocup Son 16 Turu B Grubu'nda İstanbul'da oynanması planlanan Darüşşafaka Tekfen-Segafredo Virtus Bologna maçı, Euroleague yönetiminin aldığı karar ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a alındı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, federasyonun internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Euroleague'in Darüşşafaka Tekfen ile Segafredo Virtus Bologna arasında oynanacak 7DAYS Euro Cup maçına ilişkin aldığı karar büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştur. Karar doğrultusunda, başlangıçta İstanbul'da oynanması gereken ancak İtalya'daki COVID-19 virüsü salgını nedeniyle ertelenen maç 5 Mart'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak. Çabalarımıza ve Darüşşafaka Tekfen tarafından sunulan bütün diğer seçeneklere rağmen alınan bu kararı anlaşılmaz buluyorum. Virtus Bologna'nın başantrenörü ve bazı oyuncularının Sırbistanlı olması ihtilaflı bir durum ortaya çıkarmıştır, bu da kulübümüz Darüşşafaka Tekfen için sportmenlik dışı ve olumsuz bir ortam oluşturmaktadır. Euroleague'i bu tarz kararlar alırken daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Bu karar nedeniyle, Türk basketbol camiasının bütün takımları, oyuncuları ve kurumsal paydaşlarıyla kırgın olduğuna inanıyorum."


Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Hidayet Türkoğlu, Darüşşafaka, Türkoğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:36 Kaynak: DHA
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