Son Dakika Haberleri: Hidayet Türkoğlu, kadın basketbol ekiplerinin temsilcileriyle buluştu
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Hidayet Türkoğlu, kadın basketbol ekiplerinin temsilcileriyle buluştu

1 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi kulüplerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Hidayet Türkoğlu, kadın basketbol ekiplerinin temsilcileriyle buluştu, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi kulüplerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

TBF'den yapılan açıklamada, kulüp temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıya başkan Türkoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra üst yönetici (CEO) Ömer Onan ve genel sekreter Serbülent Şengün'ün de katıldığı belirtildi.

Toplantıda yeni sezon öncesi yetkililerin görüşleri ile projelerinin dinlendiği ve fikir alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Kadın basketbolunun ve kadın basketboluna yatırım yapan kulüplerin katkılarının Türk sporu açısından çok önemli olduğunu ifade eden Hidayet Türkoğlu, federasyon olarak kulüplere gereken tüm desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:58 Kaynak: AA
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