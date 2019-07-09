Son Dakika Haberleri: Hidayet Türkoğlu: Milli takımda herkes büyük bir fedakarlık gösteriyor
Son Dakika Spor Haber

Hidayet Türkoğlu: Milli takımda herkes büyük bir fedakarlık gösteriyor

1 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 31 Ağustos'ta Çin'de başlayacak olan FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası öncesinde takımdaki herkesin büyük bir fedakarlık gösterdiğini belirterek, "Erkek Milli Takımı'mızda güzel bir atmosfer var.

Hidayet Türkoğlu: Milli takımda herkes büyük bir fedakarlık gösteriyor, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 31 Ağustos'ta Çin'de başlayacak olan FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası öncesinde takımdaki herkesin büyük bir fedakarlık gösterdiğini belirterek, "Erkek Milli Takımı'mızda güzel bir atmosfer var. Herkes bu takımın bir üyesi olmak, bu formayı giymek için büyük özveri gösterdi. Hiçbiri bahane üretmeden zamanında Milli takımla birlikte oluyor" şeklinde konuştu.
Türkiye Basketbol Federasyonu ile tatilbudur.com arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hidayet Türkoğlu, "Kadın Milli Takımı'mız arzuladığımız sonuçları alamadı ama orada mücadele etmeleri ve bizleri temsil etmeleri de bizim açımızdan çok önemliydi. Ekip olarak daha iyi neler yapabileceğimiz konusunda çalıştığımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 31 Ağustos'ta başlayacak Dünya Basketbol Şampiyonası öncesinde ise A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızda güzel bir atmosfer var. Herkes bu takımın bir üyesi olmak, bu formayı giymek için büyük özveri gösterdi. Hiçbiri bahane üretmeden zamanında Milli takımla birlikte oluyor" dedi.
Federasyon olarak Milli Takım'a en iyi şartları sağlamak için çalıştıklarını dile getiren Türkoğlu, "Biz yönetici olarak takımın, ekibin çok rahat imkanlarda antrenman yapabilmesi, seyahat edebilmesi ve konaklayabilmesi için çalışıyoruz. Bu anlamda tatilbudur bize çok katkı sağlayacaktır. Biz, kendi işimizi yapmaya devam edeceğiz. Takımımız da sahaya çıktığında en iyi şekilde mücadele edip bizi gururlandırmaya devam edeceklerdir" ifadelerini kullandı.
Tatilbudur.com CEO'su Cenk Angın ise, "Bizim için bundan daha önemli bir işbirliği olamazdı. Bu açıdan hem keyifli hem de gururluyuz. Umarım Çin'den güzel bir sonuçla döneriz. Milletçe 'Milli Gurur Budur, Başarı Budur' sloganımızı yaşar geliriz" açıklamasında bulundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları
- Cenk Angın'ın açıklamaları


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:05 Kaynak: DHA
Hidayet Türkoğlu, basketbol, Türkoğlu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kinsey Wolanski, Kupa Amerika Finali öncesi yakalanıp gözaltına alınmış Beşiktaş'tan kredi iddialarına yalanlama Volkan'dan eşi Zeynep Demirel için doğum günü paylaşımı Nainggolan, Galatasaray'ın teklifini reddetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 14:06:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hidayet Türkoğlu: Milli takımda herkes büyük bir fedakarlık gösteriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]