Hidayet Türkoğlu'ndan 23 Nisan mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden mesaj yayınladı. Türkoğlu'nun mesajında şu ifadeler yer aldı:



"Egemenliğin kayıtsız şartsız milletimize verildiği bu anlamlı günün 100. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunu gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Meclisimiz 100 yıl önce olduğu gibi bugün de bağımsızlığımızın ve demokrasimizin garantisidir.



23 Nisan 1920, sadece milletimiz ve ulusal egemenliğimiz için önemli bir dönüm noktası değil, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocukları arasında sevgi, dostluk ve kardeşlik bağları oluşturmak gayesiyle 'Çocuk Bayramı' olarak taçlandırdığı bir gündür. Bu bayram, gelecekte tüm insanların barış içinde yaşayacakları bir dünyaya katkıda bulunma inancı taşımaktadır.



Bu duygu ve düşüncelerle; milletimizin ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu uğurda canları pahasına mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."