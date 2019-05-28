Son Dakika Haberleri: Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama
Son Dakika Güncel Haber

Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama

2 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanatçı ve sporcularla Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldiği iftar organizasyonuna katılmadığı yönünde basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama, System.String[]
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanatçı ve sporcularla Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldiği iftar organizasyonuna katılmadığı yönünde basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Türkoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "İftara katılmadığım yönünde yalan haber yapan Sözcü gazetesi; kaliteli ve dürüst habercilik için hakkımda haber yapmadan önce benden veya ekibimden bilgi alabilirsiniz. Türk sporuna ve Türk basketboluna inandığım doğru ve dürüst yolda hizmet vermeye devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm." ifadelerini kullandı.
Hidayet Türkoğlu, paylaşımında iftarda çekilen ve kendisinin de yer aldığı fotoğrafa da yer verdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:57 Kaynak: AA
Türkiye, Hidayet Türkoğlu, Türkoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir kadınla el ele görüntülenen Cem Özer'den yeni açıklama: Ben herkese dokunurum Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu TBMM ziyaretçi kapılarına yüz tanıma sistemi yerleştirilecek Mehmet Topal'dan ayrılık açıklaması: Yapılan algı, yapanların istediği gibi bitmeyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 19:23:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]