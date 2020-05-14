Hidayet Türkoğlu'ndan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye ve Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanan spor camiamızın bütün üyelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu zorlu günleri hep birlikte, sağlıkla aşarak daha güzel yarınlara kavuşacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL