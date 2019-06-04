Son Dakika Haberleri: Hidayet Türkoğlu'ndan bayram mesajı
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Hidayet Türkoğlu'ndan bayram mesajı

54 dakika önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Hidayet Türkoğlu'ndan bayram mesajı, System.String[]
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:
"Bayramlar, dini ve milli duyguların perçinlendiği, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı günlerdir. Tüm İslam alemi ve halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutlarken, sağlık ve mutluluklar diliyorum."
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:21 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Hidayet Türkoğlu, Türkoğlu, Spor
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