Hidayet Türkoğlu'ndan bayram mesajı
54 dakika önce
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:21 Kaynak: AA
Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu
, Ramazan Bayramı
dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:
"Bayramlar, dini ve milli duyguların perçinlendiği, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı günlerdir. Tüm İslam alemi ve halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutlarken, sağlık ve mutluluklar diliyorum."
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