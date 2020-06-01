Hidayet Türkoğlu'ndan ING Basketbol Süper Ligi, NBA ve George Floyd açıklaması - Son Dakika

Hidayet Türkoğlu'ndan ING Basketbol Süper Ligi, NBA ve George Floyd açıklaması

Başkan Hidayet Türkoğlu, mayıs ayında pandemi sebebiyle ligleri iptal ettikten sonra gelecek sezonun planlamasıyla ilgili çalışmalara başladıklarını söyledi.

Hidayet Türkoğlu'ndan ING Basketbol Süper Ligi, NBA ve George Floyd açıklaması, System.String[]

Başkan Hidayet Türkoğlu, mayıs ayında pandemi sebebiyle ligleri iptal ettikten sonra gelecek sezonun planlamasıyla ilgili çalışmalara başladıklarını söyledi.


Şu anda federasyonla kulüpler arasında mali kriterler üzerinde bir çalışma yapıldığını anlatan Türkoğlu, "ING Basketbol Süper Ligi'ni gelecek sezon daha erken başlatma düşüncemiz var. Milli takım maçları ile kulüplerimizin Avrupa maçları da olacak. Bütün fikstürü düzenleyip gelecek sezon ligi normalden belki de 1-2 hafta erken başlatma düşüncemiz olabilir. Basketbolseverleri basketboldan çok da uzak bırakmak istemiyoruz. Umarım basketbolseverlerle salonları dolduracak şekilde liglerimizi geçen sezona oranla daha erken başlatabiliriz" ifadelerini kullandı.



"İPTAL KARARINI ALMAK KOLAY OLMADI"


Liglerin iptal edilmesi yönünde karar verirken şeffaf yapıları dolayısıyla, kulüplerle çok iyi bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Türkoğlu, şöyle konuştu:


"Biz bu işin içinden gelen insanlarız. Bu markayı, bu değeri hep daha iyi yerlere çekmek için çalışıyoruz. Böyle bir kararı almak kolay olmadı. Buradaki en büyük şansımız, süreci kulüplerle birlikte yürütmemizdi. Biz, kulüpler var oldukça federasyonun var olacağını bilen bir anlayıştayız. Onlarla yaptığımız diyaloglar sonucu mantıklı olan, hepimizin ortak kararı olan bir sonuca vardık. Bu seneyi maalesef böyle bitirmek zorunda kaldık. Bu süreçte bizimle samimi diyalogda olan tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum. Bu süreç ancak onlarla birlikte karar verirsek sağlıklı olurdu. Onlarla birlikte bir karar verdiğimiz için mutluyuz."


"NBA BÜYÜK İHTİMALLE OYNANACAK"


Hidayet Türkoğlu, NBA'in temmuz ayında tekrar başlayacağını düşündüğünü aktardı. NBA'nın ekonomik olarak çok güçlü olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "NBA büyük ihtimalle oynanacak. Çok büyük bir terslik olmazsa tabii. Herkesin düşüncesi insan sağlığı ve bu sürecin kimseye zarar vermeden nasıl yapılacağının planı yapılıyor. Bizden sonra Türk Hava Yolları Avrupa Ligi de aynı kararı verdi. Seyahat anlamında bir belirsizlik olduğu için operasyon anlamında bizler açısından ligleri oynatmak daha zordu. NBA ekonomik anlamda daha güçlü olduğu için bazı konularda istediği şekilde kararlar alabiliyor. Onlar da seyircisiz oynayacakları için tek bir şehirde maçları organize etmeyi düşünüyorlar. NBA büyük ihtimalle Orlando'da oynanacak. Sanırım temmuz sonu için oynanma kararı verilir, diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.


"IRKÇILIK OLAYLARI YÜZÜNDEN HALA İNSANLARIN ÖLÜYOR OLMASI ÜZÜCÜ"


Hidayet Türkoğlu, ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterdi. Hayatı boyunca ırkçılığın karşısında durduğunu vurgulayan Türkoğlu, şunları kaydetti:


"Dünyanın geliştiği, teknolojinin ilerlediği bir dönemde bu tarz ırkçılık olayları yüzünden hala insanların ölüyor olması üzücü, çok acı bir şey. Ben hayatım boyunca insan ayrımına karşı çıktım. Dil, din, ırk, renk ayrımı yapmadım. Çok farklı kültürlerden dostum olmuştur. Bu süreçte de onların yanında olmak istedim. Rahatsızlığımı sosyal medyada dile getirmek istedim. İnsanların böyle ölmesi gerçekten çok acı. İnşallah böyle bir şeyle bir daha karşılaşmayız. İnsanlığımız için, yaşadığımız bu dünyada bunların son bulması gerekiyor."


SAĞLIK ÇALIŞANININ SIRTINA İSMİNİ YAZMASI


Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medyada gördüğü, bir sağlık çalışanının koruyucu kıyafetinin arkasında kendi ismini ve basketbol oynadığı dönemde kullandığı 15 numarayı yazmasına duygulandığını dile getirdi.


Tüm sağlık çalışanlarını kahraman olarak nitelendiren Türkoğlu, "Kendisine mutlaka forma verme organizasyonu yapacağız. Başta ona ve daha sonraki tüm kahramanlarımıza gerçekten minnet borçluyuz. Onların sayesinde çok güzel işler yapıldı. Onlar bizim gerçek kahramanlarımız" dedi.


Türkiye'nin süreci çok iyi yönettiğini de vurgulayan Hidayet Türkoğlu, "Bu süreci yöneten Sağlık Bakanlığı'mıza, Bilim Kurulumuza, sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu süreci en az kayıpla geçen ülke biz oluruz. Tekrar insanların normalleşeceği, bir araya geleceği dönemleri görürüz. Buruk bir dönem geçirdik, eski bayramlaşmalarımızı yapamadık. Doğal olarak sevdiklerimizden uzun süre ayrı kalmamız gerekiyordu. Tüm emeği geçen özellikle hayatlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.


Hidayet Türkoğlu, Türkoğlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 12:15 

Son Dakika Spor Hidayet Türkoğlu'ndan ING Basketbol Süper Ligi, NBA ve George Floyd açıklaması - Son Dakika Spor
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