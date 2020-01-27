Hidayet Türkoğlu'ndan Kobe Bryant açıklaması: 'Kolay değil' - Son Dakika
Son Dakika Spor Hidayet Türkoğlu'ndan Kobe Bryant açıklaması: 'Kolay değil' - Son Dakika Spor

Hidayet Türkoğlu'ndan Kobe Bryant açıklaması: 'Kolay değil'

21 dakika önce

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesi hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Hidayet Türkoğlu'ndan Kobe Bryant açıklaması: 'Kolay değil', System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesi hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu.


İşte Türkoğlu'nun açıklamaları;


Üzücü bir süreçle karşı karşıyayız. Elazığ ve Malatya'daki depremde hayatını kaybedenlerin üzüntüsünü halen ülke olarak yaşıyoruz. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın aileleri başı sağ olsun. Bu kolay bir süreç değil.


"GERÇEK DEĞİL GİBİ"


Yakından tanıdığım, onlarca kez karşılıklı oynadığım ve oynarken de keyif aldığım, beni zamanımın en iyi oyuncusunun böyle bir haberini almak kolay değil. Söyleyecek şey bulamıyorum. Gerçek değilmiş gibi geliyor. Bir gün hepimiz bununla karşılaşacağız.


"ONA YAPTIĞIM BLOK..."


2009 NBA finallerinde karşı karşıya gelmiştik. Ona yaptığım blok ve Kobe'nin sinirlenmesi... Maçtan sonra pozisyonun faul olduğunu söylemişti. Sporculuğuyla, aile yaşantısıyla, disipliniyle örnek aldığım bir insan için böyle haber olmak insanı şoke ediyor.


Hidayet Türkoğlu, Kobe Bryant, Türkoğlu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:41 
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