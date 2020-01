Hidayet Türkoğlu'ndan Shane Larkin açıklaması!

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen ING All- Star 2020 organizasyonun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkoğlu, Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'in milli takımda oynayıp oynamayacağıyla ilgili soruya şu cevabı verdi:



"Larkin, şu an ülkemizde çok sevilen, başarılı bir oyuncu. Doğal olarak kendisinin de söylemleri üzerine milli takım beklentileri oluştu. Cumartesi günü görüştük kendisiyle. Benden birkaç gün istedi. ya yarın ya da salı günü bize net cevabını verecek. Ülkemiz ve milli takımımız için söylediği her söze teşekkür ederiz. İki gün sonra bütün cevabı paylaşacağız."



ING All Star 2020'nin çok iyi geçtiğini de anlatan Türkoğlu, şunları kaydetti:



"Basketbolseverlerin güzel bir pazar günü geçirmesine çalıştık. İnşallah keyif almışlardır. En son Ben Fero güzel bir konser verdi. Antrenörlerimiz Ufuk Sarıca ve Ergin Ataman'a ne kadar teşekkür etsek azdır. İkisi de bizi çok iyi Avrupa'da temsil ediyor. Avrupa'nın en iyi oyuncuları burada. Onlara da teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Başta lig direktörümüz Derya Bey, Barış Kuyucu Bey'i ve tüm ekibi kutluyorum. Onlar bu işi dört dörtlük organize etti. İnşallah halkımız beğenmiştir. Önümüzdeki yıl bu işi daha iyi yapmak için motive olacağız."