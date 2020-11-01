Hidayet Türkoğlu'ndan Yalçın Granit için başsağlığı mesajı
01.11.2020 22:37
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 88 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 88 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı.
Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Türk basketbolunun duayen ismi, basketbol efsanemiz, saygıdeğer büyüğüm Yalçın Granit'i maalesef kaybettik. Değerli katkıları basketbol camiası tarafından her zaman minnetle hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır dilerim. Başımız sağ olsun!"
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