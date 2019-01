Hidayet Türkoğlu'nun All-Star'a Davet

ERKAN TİRYAKİ - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu İstanbul 'da 20 Ocak Pazar günü düzenlenecek Tahincioğlu All- Star 2019 organizasyonun basketbolseverlerin çocuklarıyla gelip keyif alacağı bir ortam olacağını belirterek, "İnanıyorum ki bu All-Star'da da bizi yalnız bırakmayacaklardır." dedi.Hidayet Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda pazar günü saat 14.00'te başlayacak All-Star'ın önemine dikkati çekerek, basketbolseverleri organizasyona davet etti.All-Star'da basketbol camiasının aile ortamında bir araya geldiğini belirten Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:"All-Star'a hep farklı şekilde baktım. All-Star'da kulüplerimiz, oyuncularımız, taraftarlarımız ve bizim için daha sıcak, daha ailevi bir ortam oluyor. Yarı sezonun yorgunluğunu atacak, bütün basketbol ailesinin orada olacağı bir gün organize edeceğiz. İster istemez herkesin yoğun bir temposu var. Kulüplerimizi, oyuncularımızı bu tempodan farklı bir atmosfere taşımaya çalışacağız. Seyircilerimizin çocuklarıyla gelip keyif alacağı bir ortam. Seyircilerimize de ne kadar teşekkür etsek azdır. İnanıyorum ki bu All-Star'da da bizi yalnız bırakmayacaklardır. Bu süreçte bizimle olan özellikle sporcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Umarım bu organizasyondan herkes mutlu ayrılır."Organizasyonu kadın hakemler yönetecekHidayet Türkoğlu, All-Star maçını kadın hakemlerin yöneteceğini dile getirdi.Organizasyonda hakem olarak Ayşenur Yazıcıoğlu, Özge Şentürk ve Sinem Tetik'in görev alacağını aktaran Türkoğlu, "Biz her anlamda kadınlarımızı teşvik ediyoruz. Bu anlamda da ligimizde çok başarılı kadın hakemlerimiz var. Kadınlarımızın sporun içinde yer alması ve bu tarz organizasyonlarda olması gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.All-Star'da şarkıcı Edis 'in de bir konser vereceğini anlatan Türkoğlu, "Sürprizlerimiz olacak. Ben de bu işleri profesyonel ekip arkadaşlarıma bırakıyorum. Son dakikaya kadar ben de öğrenmemeye çalışıyorum ki heyecanımı koruyayım. Ben de orada ailemle, çocuklarımla olacağım. Basketbolseverlerin daha çok sporla iç içe olması için saha içi biletlerimizi bile satışa çıkardık. Edis de şarkılarıyla güzel bir şov yapacak. Herkesin beğenisini kazanacak bir organizasyon olacağını düşünüyorum." diye konuştu.Bu sezon All-Star oylamasında Türk oyuncuların geçmiş yıllara göre daha fazla oy almasını da değerlendiren Türkoğlu, "Zaman ayırıp All-Star oylamasına katılan herkese teşekkür ediyoruz. Yabancı kuralını getirmemizin sebebi de Türk oyuncularımızın süresinin artmasıydı. Nitekim yavaş yavaş bunu görmeye başladık. Bunun gerçek anlamda meyvelerini önümüzdeki yıldan itibaren almaya başlayacağız. Sporcu arkadaşlarımız bu fırsatları iyi değerlendirsin." şeklinde görüş belirtti.All-Star açık kanal ve Youtube 'daHidayet Türkoğlu, All-Star organizasyonunun ekran başından tüm Türkiye'de izlenebileceğinin müjdesini verdi.Yayıncı kuruluş Tivibu Spor'la yaptıkları anlaşmaya değinen Türkoğlu, "Yayıncı kuruluşumuz Tivibu Spor, organizasyonu hem açık kanaldan hem de Youtube üzerinden yayınlayacak. Bu organizasyonun tamamen açık kanalda olması yönünde anlaşma yaptık. Tüm Türkiye'nin bu organizasyonu izleyebilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu."3 sayı yarışmasını şu an kazanamam"Hidayet Türkoğlu, organizasyonda yapılacak 3 sayı yarışmasıyla ilgili, "Oyunculuk döneminizde iyi bir şutördünüz. Bu yarışmaya katılsanız kazanabilir misiniz?" sorusuna gülerek şu cevabı verdi:"Şu an kazanamazdım. Daha önce belki bir şansım olabilirdi ama şimdi zor diye düşünüyorum. Ben çok genç yaşta ABD 'ye gittim ve bu Türkiye'deki All-Star organizasyonunda olma fırsatım olmadı. All-Star ve yarışmalarda yer alacak tüm arkadaşlar burada olmayı hak etti. 3 sayı yarışmasını kimin kazanacağını tahmin etmek zor. Hepsine başarılar diliyorum."