Hidayet Türkoğlu: "Salonlar onlarla daha keyifli oluyor"
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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk olarak AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yöneticilerinin sorularını cevapladı. Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:05 Kaynak: AA
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