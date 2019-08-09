Son Dakika Haberleri: Hidayet Türkoğlu: "Salonlar onlarla daha keyifli oluyor"
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Hidayet Türkoğlu: "Salonlar onlarla daha keyifli oluyor"

40 dakika önce

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk olarak AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yöneticilerinin sorularını cevapladı.

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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:05 Kaynak: AA
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