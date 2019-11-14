Son Dakika Haberleri: Hidayet Türkoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i ziyaret etti
Son Dakika Spor Hidayet Türkoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i ziyaret etti - Son Dakika Spor

Hidayet Türkoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i ziyaret etti

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Spordan Sorumlu Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i makamında ziyaret etti.

Hidayet Türkoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i ziyaret etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Spordan Sorumlu Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i makamında ziyaret etti.

TBF'den yapılan açıklamaya göre Türkoğlu, A Milli Kadın Takımı'nın FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Belgrad'da Sırbistan ile oynayacağı maç öncesinde Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanı'na hem 15 numaralı formasını hem de Vucic'in isminin yazılı olduğu 5 numaralı milli takım formasını hediye etti.

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Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:22 Kaynak: AA
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