Hidayet Türkoğlu: "Türk sporunun daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hidayet Türkoğlu: 'Türk sporunun daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum' - Son Dakika Spor

Hidayet Türkoğlu: "Türk sporunun daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum"

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Verilecek olan kararlar ile Türk sporunun daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" dedi.

Hidayet Türkoğlu:

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Verilecek olan kararlar ile Türk sporunun daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" dedi.


Ankara'da süren Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın üçüncü gününde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu basın mensuplarına açıklamada bulundu. Çalıştayın çok büyük katkıları olacağına inanan Hidayet Türkoğlu, "Bu anlamda sayın bakanımız ve tüm ekibini kutluyorum. Her kulübümüzün her federasyonumuzun farklı beklentileri var. Biz de basketbol federasyonu olarak kendi istek ve beklentilerimizi başta sayın bakanımıza ve daha sonra ekip arkadaşlarıyla paylaştık. Umuyorum ki çalıştay sona erdiği zaman bu konumlarda olan federasyon başkanları olarak, daha sonra kulüpler olarak verilecek olan kararlar Türk sporunun daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" diye konuştu.


"Tecrübelerimizi, bu işi nasıl yaptığımızı diğer federasyonlar ile paylaşmak istediğimizi her fırsatta dile getirdik"


Federasyon başkanlarının farklı istek ve talepler olduğunu dile getiren Türkoğlu, "Biz basketbol federasyonu olarak şu an kendi ayaklarımız üstünde duran gayet sağlam bir federasyonuz. Bu anlamda tecrübelerimizi, bu işi nasıl yaptığımızı onlarla paylaşmak istediğimizi her fırsatta dile getirdik. Bu tip çalıştayları Sayın Cumhurbaşkanımız da çok yakından takip ediyor. Kendileri zaten eski bir sporcu ve spora ne kadar değer verdiğini hepimiz biliyoruz. İnanıyorum ki bu çalıştay sürecinde inşallah bir spor politikasına dönüşür ve Türk sporuna çok önemli şeyler katar" diyerek açıklamalarını sonlandırdı. - ANKARA

Hidayet Türkoğlu, basketbol, Türkoğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cinsel içerikli film yıldızı Johnny Sins, Erik Dalı oynadığı videoyu sosyal medyadan paylaştı
Bekar olduğunu sanan 22 kişi, haberleri olmadan evlendirildiklerini öğrenince şoke oldu Ali Koç, Şenol Güneş'in elini sıktı mı? İşte olayın aslı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz

Son Dakika Haberleri
01:32 Juventus 4-0 Udinese - Son Dakika Spor
01:04 Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika Spor
00:42 Morabanc Andorra 63-69 TOFAŞ - Son Dakika Spor
00:42 Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören: "Gruptan çıkmayı garantiledik" - Son Dakika Spor
00:37 Schalke 04, Jean-Clair Todibo'yu sezon sonuna kadar kiraladı - Son Dakika Spor
00:04 Ricardo Rodriguez, PSV'yi reddedip Fenerbahçe'yi seçti - Son Dakika Spor
23:46 İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ali Koç'a sert sözler: Şampiyonluğumuzu çaldınız - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 02:27:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hidayet Türkoğlu: "Türk sporunun daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]