Hidayet Türkoğlu ve Ergin Ataman'dan Fatih Terim'e "geçmiş olsun" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hidayet Türkoğlu ve Ergin Ataman'dan Fatih Terim'e 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika Spor

Hidayet Türkoğlu ve Ergin Ataman'dan Fatih Terim'e "geçmiş olsun" mesajı

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Hidayet Türkoğlu ve Ergin Ataman'dan Fatih Terim'e

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Hidayet Türkoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın da testinin pozitif çıktığını hatırlatarak, "Koronavirüs testleri pozitif çıkan Sayın Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve değerli eşi Şükran Albayrak'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hepsinin bu hastalığı sağlıklı şekilde atlatacaklarına yürekten inanıyorum. Tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman da paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Bugüne kadar birçok zorluğu yenmiş, imkansız denilenleri başarmış Fatih hocamızın Covid-19 hastalığının da üstesinden geleceğine eminim. Fatih hocam en kısa sürede iyileşecek ve Türk sporuna olan hizmetine kaldığı yerden devam edecek. Bunu ufak bir dinlenme olarak gör hocam, hepimizin sana çok ihtiyacı var. En kısa sürede sağlıklı bir şekilde aramıza dönmen dileğimle..."

Hidayet Türkoğlu, Ergin Ataman, Koronavirüs, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:44 Kaynak: AA

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