Hideo Kojima'dan Justice League Yorumu - Son Dakika

Efsanevi video oyunu geliştiricisi Hideo Kojima, Zack Snyder's Justice League hakkındaki düşüncelerini .

Metal Gear Solid'in yaratıcısı Twitter'a giderek Seven'den ikisinin, Flash ve Cyborg'un ete kemiğe bürünmüş karakterlerini överken, Snyder'ın benzersiz yaratıcı seçimlerini de not aldı.

Tahmin edilebileceği gibi, bazı hayranlar sesini yükseltti ve Kojima'dan geliştirme sorunları ve bitmemiş bir hikaye ile ünlü bir oyun olan Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain'in Snyder Cut tarzı redux'unu yapmasını istedi.

Bir Twitter kullanıcısı, "Aynısını MGS5 ile yapın" dedi. Bir diğeri "Kojima Edisyonu"nu görme şansımız olmasını istedi. Hideo Kojima, 2015 yılında Metal Gear Solid yayıncıları Konami'den ayrıldı ve geliştirme ekibi Kojima Productions'ı Sony ile bir ortaklığa yönlendirdi.

İşin tuhaf tarafı Kojima aynı zamanda kurgu programını çalıştırıyor ve kısa süre içinde kendi kurgusunu yayınlıyor. Death Stranding: The Director's Cut, The Game Awards'da sunucu Geoff Keighley'nin tam bir açıklamanın sadece "birkaç hafta uzakta" olacağına söz vermesiyle duyuruldu. Fragman yeni düşmanlar ve yeni yerler hakkında bilgi verirken, yakın tarihli bir ESRB derecelendirmesi, yaklaşan sürümün PS5'e özel olduğunu doğruladı.

Hideo Kojima'nın yeni oyunu için Xbox ile temasta da biliniyor.

Metal Gear Solid ve film dünyaları da çok yakında bir araya gelecek. Kong: Kafatası Adası yönetmeni Jordan Vogt-Roberts, birkaç yıldır bu seriyi de ekran uyarlaması olarak planlıyor. Dune ve Star Wars oyuncusu Oscar Isaac, film için aktör olarak onaylandı. Bununla birlikte, başka bir oyuncu seçimi veya yayın tarihi hakkında bir bilgi henüz yok.