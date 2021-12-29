Hideo Kojima iki yeni oyun üzerinde çalışıyor - Son Dakika
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Hideo Kojima iki yeni oyun üzerinde çalışıyor

29.12.2021 08:40
Hideo Kojima iki yeni oyun üzerinde çalışıyor

Death Stranding ve Metal Gear Solid direktörü Hideo Kojima'nın yaptığı bir röportaja göre, çalışmaları arasında birkaç yeni proje yer alıyor.

Kojima'nın projelerinin özü hakkında çok fazla şey söylenmemekle birlikte, hem büyük bir oyun hem de yeni bir zorlu proje üzerinde çalıştığından bahsediyor. İkinci oyunu "yeni" olarak ayırt etmek Kojima Productions için yeni bir IP anlamına gelebilirken, diğeri stüdyonun zaten aşina olduğu bir şey olabilir. Durumun böyle olup olmadığını öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

Ayrıca Kojima, Kojima Productins'ın TV ve film projeleri geliştirmeye odaklanan yeni bir iş bölümü açmasına paralel olarak oyun sınırlarının dışında medya yaratmak istediğini de vurguladı.

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2022'yi dört gözle bekleyen 127 oyun geliştiricisiyle yapılan röportajlarda ve gelecek yıl için özlemlerini içeriyor. Bu geliştiriciler arasında Koei Tecmo Games'ten Fumihiko Yasuda, Capcom2dan Takayuki Nakayama ve Square Enix'ten Yoshinori Kitase bulunmaktadır.

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