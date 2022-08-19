İddia: Death Stranding, PC Game Pass'e geliyor - Son Dakika
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İddia: Death Stranding, PC Game Pass'e geliyor

19.08.2022 10:16
İddia: Death Stranding, PC Game Pass'e geliyor

Hideo Kojima'nın geliştirip Sony Interactive Entertainment'ın yayınladığı PlayStation Exclusive oyunu Death Stranding, iddialara göre PC Game Pass aboneliği ile PC'ye geliyor.

Xbox'ın PC kullanıcıları için geçtiğimiz aylarda ikiye böldüğü Xbox Game Pass'in PC versiyonu PC Game Pass'in Twitter hesabı, profil fotoğrafını Death Stranding'den bir görüntü ile değiştirdiği iddia edilmesi üzerine Death Stranding'in PC Game Pass'e ekleneceği düşünülüyor.

DEATH STRANDING, PC GAME PASS'E GELECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Xbox'ın son Game Pass blog gönderisinde bu hafta için daha fazla sürprizin geleceğinden bahsetti ve PC Game Pass Twitter hesabının profil fotoğrafını Death Stranding manzarası koyması üzerine PlayStation Exclusive oyununun PC Game Pass'e geleceği iddia edildi.

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İddia: Death Stranding, PC Game Pass'e geliyor

PlayStation'a özel olarak lansman yapan oyunların yavaş yavaş PC için de yayınlanmasının ardından gözler Hideo Kojima'nın açık dünya macera oyunu Death Stranding'e dikildi. Death Stranding'in Director's Cut versiyonunun bu yıl içerisinde geçtiğimiz aylarda PC'de yayınlanmasının ardından PC Game Pass'e de geleceği söyleniyor.

PlayStation ile anlaşarak bir stüdyo tarafından yapılan ve Playstation'a ait bir oyun motoru üzerinden geliştirilen oyunun Xbox Game Pass'e gelmesi oyunculara garip gelebilir, fakat Sony San Diego tarafından geliştirilen MLB The Show serisi, geçen yıl Xbox konsollarında yer alan ilk PlayStation yapımı oyun haline gelerek bir ilki gerçekleştirmişti.

İddia: Death Stranding, PC Game Pass'e geliyor
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Death Stranding Directors Cut, Gamegar, Son Dakika

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