Hideo Kojima'nın Xbox ile arasındaki anlaşmayı iptal ettirmek için PlayStation hayranları devreye girdi! - Son Dakika
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Hideo Kojima'nın Xbox ile arasındaki anlaşmayı iptal ettirmek için PlayStation hayranları devreye girdi!

03.07.2021 12:50
Hideo Kojima'nın Xbox ile arasındaki anlaşmayı iptal ettirmek için PlayStation hayranları devreye girdi!

PlayStation konsolu hayranları, rakip konsol Xbox ile oyun geliştiricisi Hideo Kojima arasındaki potansiye anlaşmayı iptal etmeye çalışıyor.

PlayStation konsolunun hayranı olan oyunseverler, oyun geliştiricisi Hideo Kojima'nın Xbox'a özel bir oyun geliştireceğinin ortaya çıkmasının ardından, bu anlaşmayı iptal etmeye çalışıyor. Anlaşmadan rahatsız olan kişiler, anlaşmayı durdurma ve sonunda iptal etme umuduyla bir Change.org dilekçesi oluşturdular. Üzülmelerinin nedenleri anlaşılabilir olsa da, yöntemlerinin faydalı olacağını söylemek yanlış olacaktır.

Xbox ve üretken geliştirici Hideo Kojima'nın, bir sonraki Xbox oyununu yaratmak için yapılan ortaklık görüşmelerinin son aşamasına gelinmiş bulunuyor. Kojima'nın PlayStation ile yakın ilişkileri olmasına rağmen şirket, Xbox'la gerçekleştirilecek bu anlaşmadan sonra bir sonraki oyununda tasarımcılıyla ortaklık içinde olmayacak.

Bu durum, PlayStation sahiplerini üzüyor. Push Square'e göre, bir grup hayran, Kojima ve Xbox anlaşmasını iptal etmeyi umarak bir dilekçe oluşturdu. Anlaşmayı bir "ihanet" olarak görüyorlar ve Kojima'yı "açgözlülükle, kör olmakla" suçluyorlar.

Dilekçe sonucunda bir şey çıkması pek olası değil. Change.org ve benzeri siteler değişimi teşvik etmek için kullanılabilirken, video oyunu anlaşması gibi rastgele nedenler listede üst sıralarda yer almıyor. Yer alsa bile, bu dilekçe muhtemelen potansiyel ortaklığa daha fazla dikkat çekecek ve muhtemelen Kojima ve Xbox'ı ilerlemeye teşvik edecektir.

Hideo Kojima'nın Xbox ile arasındaki anlaşmayı iptal ettirmek için PlayStation hayranları devreye girdi!
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Playstation, xbox, Gamegar, Güncel, Son Dakika

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