Hideo Kojima yeni oyunu için Xbox ile çalışıyor - Son Dakika
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Hideo Kojima yeni oyunu için Xbox ile çalışıyor

Hideo Kojima yeni oyunu için Xbox ile çalışıyor

13.06.2022 07:45

Hideo Kojima, sonraki büyük projesi için Xbox ile ortak çalıştığını duyurdu.

Metal Gear Solid ve Death Stranding'in arkasındaki efsanevi isim Hideo Kojima, sonraki büyük projesi için Xbox ve Microsoft ile birlikte çalıştığını açıkladı.

HIDEO KOJIMA YENİ OYUNU İÇİN XBOX İLE ANLAŞTI

Dün akşam 20: 00'da başlayan Xbox ve Bethesda Games Showcase'de gösterilen bağımsız ve büyük yapımların arasında Xbox markasının başı Phil Spencer, gerçekleştirmekten büyük heyecan duydukları bir partnerlik projesini duyurdu: Metal Gear Solid ve Death Stranding ile bilinen ve ismi Silent Hill ile de anılan oyun yönetmeni Hideo Kojima, sonraki büyük oyunu için Xbox ile birlikte çalışıyor!

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Spencer'dan sonra mikrofonu alan Kojima da yeni ortaklığı hakkında açıklamalarda bulundu. Haberler oyuncular için son derece heyecan verici olsa da bu isimsiz büyük projeden ne bir isim ne bir tarih verildi ne de herhangi bir görüntü - video gösterildi. Hiçbir oyun ismi vermeden yalnızca bir yönetmen ismine böyle bir kısım ayrılmış olması Kojima'nın oyun dünyasındaki ününü gösteriyor diyebiliriz.

Hideo Kojima, yaklaşık 1 dakika süren açıklamasında şunları söyledi:

Kojima bir sonraki projesinde bir şekilde Microsoft'un XCloud bulut depolama teknolojisini kullanacak gibi görünüyor. Oyunun ne kadarı bu yeni teknoloji ile içli dışlı olacak elbette tahmin etmek bu aşamada zor ancak Kojima hiç görülmemiş ve deneyimlenmemiş bir yapım olacağını söylüyorsa bizi gerçekten ilginç şeyler bekliyor diyebiliriz. Keşke ufacık da olsa bu oyunun ne olduğuyla alakalı bir şey de görseydik ama, sağlık olsun.

Hideo Kojima yeni oyunu için Xbox ile çalışıyor
Kaynak: SaveButonu
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