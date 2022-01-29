Hidetaka Miyazaki Elden Ring hakkında yeni açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Elden Ring direktörü Hidetaka Miyazaki heyecanla beklenen oyun hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Miyazaki, önceki oyunlara kıyasla daha fazla oyuncunun oyunu bitireceğini belirtti.

Dark Souls serisinin arkasındaki isim Miyazaki, oyun dünyasının yıllardır merakla beklediği Elden Ring'in zorluğu hakkında konuştu. Souls-like oyunların başarılı formülünü açık dünya ile birleştiren Elden Ring daha fazla oyuncunun bitirebileceği bir yapım olacak. FromSoftware imzalı önceki oyunlar zorlukları ve geçilmesi çoğu zaman imkansız hissettiren baş düşman dövüşleriyle biliniyor. Oyunun genel yapısına alışan oyuncular için Dark Souls serisi kolay hissettirse de öğrenme sürecinin zorluğu birçok oyuncunun şikayetine sebep oluyor.

Miyazaki, oyun dünyasının en sevilen yapımları olan ve aynı zamanda zamansız olarak addedilen Dark Souls hakkında da konuştu. Alışması zor yapılarıyla bilinen Souls serisi hakkında ünlü oyun geliştiricisi aşağıdaki ifadeleri kullandı.

Beta sürecinde ve yayımlanan oynanış videolarında Elden Ring'in birçok açıdan çok daha kapsamlı bir yapım olacağı görülüyor. Oyuncular açık dünyası oldukça geniş olan yeni oyunda gizlice hareket etme veya doğrudan saldırma gibi farklı stratejileri benimseyebilecek.

Zorlayıcı baş düşman dövüşlerinde kolaya kaçmayacağını hissettiren yapım, Miyazaki'nin sözlerinde de anlaşılacağı üzere Dark Souls oyunları kadar zorlayıcı da olmayacak. Oyunun daha önce Souls severleri yeterince zorlayacak fakat yeni oyuncuları da korkutmayacak bir yapıya sahip olacağını öğrenmiştik.

Oyun direktörü bir başka röportajda "yeni oyuncuların üzerlerinde bir baskı hissetmeden, oyunu kendi tercih ettikleri hızda oynamalarını isterim" dedi. Elden Ring Hidetaka Miyazaki imzalı yepyeni bir yapım olarak 25 Şubat 2022 tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve Microsoft Windows için çıkış yapacak.