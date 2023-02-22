Hıdır Dinçel: Ülkemiz adına önemli bir adım atıyoruz

Son zamanlarda, gerek yurt dışında gerekse yurt içinde ilgi gören online ticaretle birlikte sektörde oluşan lojistik açığı ve yüksek taşıma bedelleri, ihracatçı ve ithalatçı girişimcilerin satış sahasını sınırlamasıyla gündemdeydi. Salgın süreciyle daha da artan bu açık yalnızca online ticareti değil klasik usul ithalat- ihracat şirketlerinin de cebini yakıyordu. Bu durum potansiyel ticaretin önünü keserek uluslarası piyasada ülkemizi daha az tercih edilen bir pazar konumuna sürüklemeye devam ederken bu duruma "dur" diyecek çözüm Dinçel Group'tan geldi.

ÜCRETSİZ HİZMET SUNULACAK

20 kişilik uzman kadrosu ve 16 senelik sektörel tecrübesiyle bir ilke imza atan Dinçel Group, dış pazarda tercih edilme oranımızın yükselmesi, Türk piyasalarının genişlemesi ve yurtiçi üretim yapan sektörlerin de uluslararası pazarda önünü açmak için, ithalat-ihracat lojistiğinde kendilerini tercih eden şirketlere navlun hizmetini ücretsiz sunacağını duyurdu.

"TÜM ŞİRKETLERE KAPIMIZ AÇIK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Dinçel Group Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır Dinçel, "Ülkemize fayda sağlayacağı şüphe götürmeyen önemli bir adım atıyoruz. Bu süreçte kritik bir konumu tutan navlun lojistiğine ihtiyaç duyan tüm şirketlere kapımız açık" ifadelerini kullandı.