Hıdır Dinçel: Ülkemiz adına önemli bir adım atıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Hıdır Dinçel: Ülkemiz adına önemli bir adım atıyoruz

22.02.2023 15:39
Hıdır Dinçel: Ülkemiz adına önemli bir adım atıyoruz

E- Ticaretçilerin korkulu rüyası navlun sorununa Dinçel Group takdir edilecek bir çözüm üretti.

Son zamanlarda, gerek yurt dışında gerekse yurt içinde ilgi gören online ticaretle birlikte sektörde oluşan lojistik açığı ve yüksek taşıma bedelleri, ihracatçı ve ithalatçı girişimcilerin satış sahasını sınırlamasıyla gündemdeydi. Salgın süreciyle daha da artan bu açık yalnızca online ticareti değil klasik usul ithalat- ihracat şirketlerinin de cebini yakıyordu. Bu durum potansiyel ticaretin önünü keserek uluslarası piyasada ülkemizi daha az tercih edilen bir pazar konumuna sürüklemeye devam ederken bu duruma "dur" diyecek çözüm Dinçel Group'tan geldi.

ÜCRETSİZ HİZMET SUNULACAK

20 kişilik uzman kadrosu ve 16 senelik sektörel tecrübesiyle bir ilke imza atan Dinçel Group, dış pazarda tercih edilme oranımızın yükselmesi, Türk piyasalarının genişlemesi ve yurtiçi üretim yapan sektörlerin de uluslararası pazarda önünü açmak için, ithalat-ihracat lojistiğinde kendilerini tercih eden şirketlere navlun hizmetini ücretsiz sunacağını duyurdu.

Hıdır Dinçel: Ülkemiz adına önemli bir adım atıyoruz

"TÜM ŞİRKETLERE KAPIMIZ AÇIK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Dinçel Group Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır Dinçel, "Ülkemize fayda sağlayacağı şüphe götürmeyen önemli bir adım atıyoruz. Bu süreçte kritik bir konumu tutan navlun lojistiğine ihtiyaç duyan tüm şirketlere kapımız açık" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hıdır Dinçel: Ülkemiz adına önemli bir adım atıyoruz - Son Dakika


Son Dakika
19:38 Muharrem İnce girdiği enkazdan video paylaştı: İnsanlarımız ölüme terk edilmiş, ciğerim yanıyor
19:13 Patron çıldırdı! Acun Ilıcalı yurt dışından bir kulüp daha satın alıyor
18:45 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu çadır kenti ziyaret eden Kılıçdaroğlu, övgüler dizdi
18:58 81 yaşındaki adam önce karısını öldürdü, sonra kendini vurdu
18:39 Nereden nereye! Bir dönemin efsanesi David Beckham pankek günü paylaşımıyla gündem oldu
18:13 Şehidin cenazesinde tabuta sarılan 4 çocuğun feryadı yürek dağladı
18:25 Annesinin vedası yürek dağladı! Depremde hayatını kaybeden Taner Savut, toprağa verildi
17:57 Depremin ilk anları polis telsizinde: Tüm personeli uyandırın, herkes acil durum konumuna geçsin
17:48 Yıkımına ara verilen sitede film gibi kedi kurtarma operasyonu
17:33 Uzmanların yaptığı uyarılar Adana'da tedirginlik yarattı! Vatandaşlar korkudan evlerine dönemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2023 20:01:35. #1.11#
SON DAKİKA: Hıdır Dinçel: Ülkemiz adına önemli bir adım atıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement