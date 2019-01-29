Hıdır ve Yazıcı Marmaris Esnafını Ziyaret Etti

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır ve Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı Marmaris'te esnafı ziyaret etti.

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır ve Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı Marmaris'te esnafı ziyaret etti.



Yerel seçim çalışmalarını sürdüren Hıdır ve Yazıcı, Kemeraltı, Tepe Mahallelerinde esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi projelerini anlattı. Kafelerde oturan vatandaşlar da sohbet etti. Vatandaşlar da istek ve önerilerini dile getirdi.



Esnaf ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hıdır, Marmaris'ten evli olduğunu ilçenin damadı olarak da birçok esnaf ve vatandaşı yakından tanıdığını söyledi.



Esnaf ve vatandaşlardan çok olumlu geri dönüşler aldığını belirten Hıdır, "Her zaman esnafımız ile fikir alışverişi yapacağız. Göreve geldiğimizde çarşının sahibi esnaflarımızdan aldığımız önerileri de değerlendirerek çarşının çehresini özgün bir yapıya kavuşmasını sağlayacağız." dedi.



Marmaris'in turizmine ve esnafına yönelik çok güzel projeleri olduğunu aktaran Serkan Yazıcı ise esnaf ve sokak ziyaretlerinin kendilerine de çok şeyler kattığını ifade etti.



Ziyaretlerde Marmaris çarşının ve esnafının taleplerini dikkate aldıklarını vurgulayan Yazıcı, "Esnafımızı dinliyoruz. Vatandaşlarla sohbet ediyoruz. Çok güzel diyaloglara fikirlere şahitlik ediyoruz. Marmaris için esnafımız için vatandaşlarımız için çok güzel projelerimiz var. Hizmet etmek için projelerimizle esnafımızın halkımızın karşısına çıkıyoruz." diye konuştu.



Hıdır ve Yazıcı, esnafın ardından Muğla Sıtkı Koçman Sağlık Meslek Yüksek Okulunu ve Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesini ziyaret etti.



Adaylara, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci, kadın ve gençlik kolları üyeleri de eşlik etti.

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