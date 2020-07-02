Hıdırdivan yoluna neşter - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Hıdırdivan köyünün virajlı yollarında güzergah değişikliği yapılarak, trafik güvenliğinin sağlandığı belirtildi.



Simav Kaymakamı Türker Çağatay, Samat köyü ile Hıdırdivan köyü arasında devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Halim, Simav ilçe merkezi ile Samat köyü arasındaki 10 kilometrelik yolu, 2016 yılında bitümlü sıcak karışım (BSK) olarak asfaltladıklarını belirtti. Halim, "Samat köyü ile Hıdırdivan köyü arasındaki dar ve virajlı yolda başlatılan çalışmalarda, orman içinden 2 kilometrelik bir güzergah değişikliği yapılarak hem yol genişletildi, hem de tehlikeli virajlar kaldırıldı. Simav'ı Manisa'nın köylerine bağlayan bu yolda, 1 paletli kazıyıcı, 1 lastikli yükleyici, 1 greyder, 1 dozer, 1 silindir ve 3 kamyondan oluşan tam donanımlı bir ekip çalışıyor. Simav'da ticaretin ve sosyal hayatın daha çok gelişmesi için bu yolun tamamlanması önem arz ediyor" dedi. - KÜTAHYA