Hıdırdivan yoluna neşter - Son Dakika

Hıdırdivan yoluna neşter

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Hıdırdivan köyünün virajlı yollarında güzergah değişikliği yapılarak, trafik güvenliğinin sağlandığı belirtildi.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Hıdırdivan köyünün virajlı yollarında güzergah değişikliği yapılarak, trafik güvenliğinin sağlandığı belirtildi.


Simav Kaymakamı Türker Çağatay, Samat köyü ile Hıdırdivan köyü arasında devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Halim, Simav ilçe merkezi ile Samat köyü arasındaki 10 kilometrelik yolu, 2016 yılında bitümlü sıcak karışım (BSK) olarak asfaltladıklarını belirtti. Halim, "Samat köyü ile Hıdırdivan köyü arasındaki dar ve virajlı yolda başlatılan çalışmalarda, orman içinden 2 kilometrelik bir güzergah değişikliği yapılarak hem yol genişletildi, hem de tehlikeli virajlar kaldırıldı. Simav'ı Manisa'nın köylerine bağlayan bu yolda, 1 paletli kazıyıcı, 1 lastikli yükleyici, 1 greyder, 1 dozer, 1 silindir ve 3 kamyondan oluşan tam donanımlı bir ekip çalışıyor. Simav'da ticaretin ve sosyal hayatın daha çok gelişmesi için bu yolun tamamlanması önem arz ediyor" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Simav, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hıdırdivan yoluna neşter - Son Dakika

Son Dakika

16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:25 Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:53 Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu 15:37 Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 15:14 Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz 14:43 Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu 14:27 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:36 Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek 12:20 Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir 10:56 Son Dakika: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz'da yapılacak
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
10:46
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu
10:15
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Maltepe'de asker uğurlama konvoyundan atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı
23:32
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
23:08
"Hoca" lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
21:08
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
20:34
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
19:59
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
19:56
TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü
19:51
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
19:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 16:55:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hıdırdivan yoluna neşter - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]