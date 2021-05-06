HIDIRELLEZ DİLEKLERİ YASAĞI UNUTTURDU - Son Dakika

Antalya'da Hıdırellez dileklerini denizle buluşturmak isteyen kişilere yasak bile engel olamadı.

Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü yere gelen onlarca kişi dileklerini yazdıkları kağıtları suya atarken, Konyaaltı Sahili'nde de az sayıda kişi yasağı ihlal ederek sahilde dileklerini denizle buluşturdu.

Kış mevsimin bitişinin ve baharın gelişinin habercisi olan Hıdırellez, bu sene de koronavirüs gölgesinde kutlandı. Dileklerini yazdıkları ve çizdikleri kağıtları suyla buluşturmak isteyen kişilere koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan tam kapanma önlemleri de engel olamadı. Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden yüzlerce kişi günün ilk ışıklarında sokaktaydı.

Yasakları ihlal eden vatandaşlar, Muratpaşa ilçesinde bulunan Düden Şelalesi'nin Akdeniz'le buluştuğu parka akın etti. Hıdırellez inanışına göre kağıtlara isteklerinin resmini çizen vatandaşlar, yanlarında getirdikleri çakıl taşlarıyla, gül yapraklarını şelalenin denizle buluştuğu noktadan suya attı. Dileklerini suya atan kişiler, denize doğru giden kağıtların arkasından uzun süre dua etti. Etkinlik için gelen kişilerin çoğunda maske olmadığı ve sosyal mesafenin ise zaman zaman ihlal edildiği görüldü.

KONYAALTI SAHİLİ BOŞ KALDI

Her yıl binlerce Antalya'nın Hıdırellez sabahında akınına uğrayan Konyaaltı Sahili, bu yıl boş kaldı. Önceki yıllarda bir gün önceden hazırladıkları notları ve dua kağıtlarını akan suya atmak için akın akın sahile gelen Antalyalılar, bu defa sahil şeridini boş bıraktı. Evleri denize yakın olanlar ise hızla dilek kağıtlarını denize atıp evlerine geri döndü.

Kimilerinin ise sahilde oturup dua ettiği görüldü. Emekli Bülent Kutluay, evinin sahilin karşısında olduğunu söyleyerek, "Hıdırellez inancım var. Evimin bahçesinden topladığım gül yapraklarını ve zeytin dallarını, dilek kağıtlarımla birlikte denize atacağım. Önce dua ediyorum. Allah'ım memleketimize sağlık ve düzen, dünyamıza ve Türkiyemize de koronavirüsten kurtulamyı nasip etsin. Hepimize bereketli hayırlı olsun" dedi.