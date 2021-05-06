Hıdırellez dilekleri, kısıtlamayı unutturdu (2) - Son Dakika

SOKAK ARALARINDA ATEŞ ÜSTÜNDEN ATLADILAR

Antalya'da, Hıdırellez kutlamaları arasındaki yanan ateş üzerinden atlama ritüeli, koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan tam kapanmaya rağmen gerçekleştirildi. Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde yaşayanlar, dün gece ve bu sabah sokak aralarında yakılan ateşlerin üzerinden atladı. Maske ve sosyal mesafe tedbirleri ihlal edilirken, bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan dilekleri için deniz kenarına gidemeyenler, bina önlerinde gül diplerine kağıtları gömdü.