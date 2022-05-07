Hıdırellez kutlamalarında kavganın ortasında kalan AK Partili vekil Cemal Bekle'nin kardeşi bıçaklandı - Son Dakika

Dün gece saatlerinde Tepecik Mahallesi'nde Hıdırellez kutlamaları sırasında alkollü olduğu öne sürülen iki grup arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

AK PARTİLİ VEKİLİN KARDEŞİ BIÇAKLANDI

Misafirleri, eşi ve çocuklarıyla birlikte Hıdırellez kutlamalarını izlemeye giden AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin kardeşi Atılay Bekle, ortasında kaldığı kavgada, ailesini uzaklaştırmaya çalıştığı sırada bıçakla yaralandı. Özel araçla Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekle, tedavisinin ardından taburcu edildi. Bekle'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

BAŞKA BİR KAVGADA KONAK İLÇE YÖNETİCİSİ DE YARALANDI

Öte yandan kutlamalar sırasında çıkan başka bir kavgada, AK Parti Konak İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Pekgökçen'in de kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada baldırından hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.