Hıdırellez kutlamalarında kavganın ortasında kalan AK Partili vekil Cemal Bekle'nin kardeşi bıçaklandı - Son Dakika
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Hıdırellez kutlamalarında kavganın ortasında kalan AK Partili vekil Cemal Bekle'nin kardeşi bıçaklandı

07.05.2022 00:20
Hıdırellez kutlamalarında kavganın ortasında kalan AK Partili vekil Cemal Bekle'nin kardeşi bıçaklandı

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen Hıdırellez kutlamalarını eşi, iki çocuğu ve misafiriyle izlemeye giden AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin kardeşi Atılay Bekle, alkollü olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan kavganın arasında bıçaklanarak yaralandı. Taburcu edilen Bekle'nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Dün gece saatlerinde Tepecik Mahallesi'nde Hıdırellez kutlamaları sırasında alkollü olduğu öne sürülen iki grup arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

AK PARTİLİ VEKİLİN KARDEŞİ BIÇAKLANDI

Misafirleri, eşi ve çocuklarıyla birlikte Hıdırellez kutlamalarını izlemeye giden AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin kardeşi Atılay Bekle, ortasında kaldığı kavgada, ailesini uzaklaştırmaya çalıştığı sırada bıçakla yaralandı. Özel araçla Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekle, tedavisinin ardından taburcu edildi. Bekle'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hıdırellez kutlamalarında çıkan kavganın ortasında kalan AK Partili vekilin kardeşi bıçaklandı

BAŞKA BİR KAVGADA KONAK İLÇE YÖNETİCİSİ DE YARALANDI

Öte yandan kutlamalar sırasında çıkan başka bir kavgada, AK Parti Konak İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Pekgökçen'in de kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada baldırından hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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Cemal Bekle, Hıdırellez, AK Parti, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Hıdırellez kutlamalarında kavganın ortasında kalan AK Partili vekil Cemal Bekle'nin kardeşi bıçaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hıdırellez kutlamalarında kavganın ortasında kalan AK Partili vekil Cemal Bekle'nin kardeşi bıçaklandı - Son Dakika
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