Hıdırellez şenlikleri
7 dakika önce
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramı etkinliği düzenlendi.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:44 Kaynak: AA
'nın Pamukova
ilçesinde Hıdrellez
Kültür ve Bahar Bayramı
etkinliği düzenlendi.
Öküzyatağı Yaylası'nda geleneksel olarak yapılan etkinlikte mevlit okutulmasının ardından misafirlere pilav ikram edildi.
Çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirildiği etkinlik hakkında konuşan Eskiyayla muhtarı Kazım Uzan, geleneksel hale gelen şenliğin sürdürülmesi için gereken çalışmayı yaptıklarını söyledi.
Şenliklere çevre ilçe ve illerden yoğun katılım sağlandığını aktaran Uzan, "Bu etkinlik esasında komşularla gurbetteki hemşehrilerin buluşmasıdır. Birlik ve beraberliği pekiştirmek, hasret gidermek için yapılır. Öküzyatağı Yaylası'ndaki etkinliğe katılım oldukça fazla oldu. Organizasyonda emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.
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