Üye Girişi
HIDIRLIK KULESİ'NDE ARKEOLOJİK KAZILAR DEVAM EDİYOR - Son Dakika

HIDIRLIK KULESİ'NDE ARKEOLOJİK KAZILAR DEVAM EDİYOR

21.02.2022 16:07

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin kentin tarihi ve turistik simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi çevresinde sürdürdüğü arkeolojik kazı çalışmaları aralıksız sürüyor.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin kentin tarihi ve turistik simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi çevresinde sürdürdüğü arkeolojik kazı çalışmaları aralıksız sürüyor. Çalışmalar, kulenin kuzey kısmında ortaya çıkarılan kale suru kalıntılarında yoğunlaştırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Koruma Kurulu kararı doğrultusunda, kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alan Hıdırlık Kulesi'ni kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için başlattığı kazı çalışması aralıksız devam ediyor. Hıdırlık Kulesi çevresinde yürütülen arkeolojik kazı ve araştırma çalışmaları Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştiriliyor.

SUR KALINTISI ARAŞTIRILIYOR

Kulenin kuzey kısmında gün yüzüne çıkarılan kale suru kalıntıları üzerine yoğunlaştırılmış detaylı çalışmalar devam ediyor. Aynı bölgede ortaya çıkarılan seramik dinlendirme havuzunda da sağlamlaştırma çalışması sürüyor. Yine kuzey kısmında bulunan yapıların güvenliği açısından istinat duvarı örülüyor. Hıdırlık Kulesi'nin güney kısmında ortaya çıkarılan tarihi hamam kalıntısı datitizlikte temizlenerek yapının kısımları ortaya çıkarılmaya devam ediyor. Uzman arkeolog ve ekiplerin yürüttüğü detay çalışmalarında hamamın geometrik desenli taban mozaikleri ile balıksırtı pişmiş toprak yer döşemesine ulaşılmış ve antik hamamın alt ısıtma sistemi de gün yüzüne çıkarılmıştı.

Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik kazısında çıkarılan mimari bloklar ve toplar geçici süreliğine koruma altına alındı.

HIDIRLIK KULESİ'NDE ARKEOLOJİK KAZILAR DEVAM EDİYOR
HIDIRLIK KULESİ'NDE ARKEOLOJİK KAZILAR DEVAM EDİYOR
HIDIRLIK KULESİ'NDE ARKEOLOJİK KAZILAR DEVAM EDİYOR

YORUMLAR
500
HIDIRLIK KULESİ'NDE ARKEOLOJİK KAZILAR DEVAM EDİYOR HIDIRLIK KULESİ'NDE ARKEOLOJİK KAZILAR DEVAM EDİYOR Uncalı Mezarlığı'ndaki birimler yenileniyor Uncalı Mezarlığı'ndaki birimler yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HIDIRLIK KULESİ'NDE ARKEOLOJİK KAZILAR DEVAM EDİYOR - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:59 Son Dakika: Ukrayna'ya bağlı silahlı araçlar imha edildi! 5 kişi öldürüldü
15:45 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
15:45 ABD ortaya çıkardı! Putin'in 'Z' ordusu savaşa hazır
15:42 İYİ Parti Lideri, Mersin'de kendisine uzatılan elektrik faturasını gördü ve kendini tutamadı: Oooovv... bu ne ya?
15:41 Yayıncı kuruluş bir türlü belirlenemedi! Süper Lig ihalesi için Perşembe günü toplantı olacak
15:35 HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç: Yolsuzluğa karşı 'Nereden Buldun Yasası'nı çıkaralım
15:19 Oyuncak cinsel organ çalmak isteyen hırsız, kendisini engellemeye çalışan dükkanın sahibine önce cinsel saldırıda bulundu, sonra öldürdü!
15:15 30 dakikada kendi kalesine 3 gol attı!
15:09 İngiltere'de kısıtlamalar kalktı! Bilim Kurulu üyeleri isyan etti: İnsanların üçte birini öldürecek
15:08 Yeni elektrik tarifesinde düzenlemenin ayrıntıları açıklandı: Evlerde yüzde 10-18 indirim geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 16:14:14. #1.12#
SON DAKİKA: HIDIRLIK KULESİ'NDE ARKEOLOJİK KAZILAR DEVAM EDİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement