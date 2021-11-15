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HIDIRLIK KULESİ'NDE KALORİFER SİSTEMİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI - Son Dakika

HIDIRLIK KULESİ'NDE KALORİFER SİSTEMİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

15.11.2021 11:49

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin kentin tarihi ve turistik simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi çevresinde sürdürdüğü arkeolojik kazı çalışmalarında yeni bulgular ortaya çıkmaya devam ediyor.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin kentin tarihi ve turistik simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi çevresinde sürdürdüğü arkeolojik kazı çalışmalarında yeni bulgular ortaya çıkmaya devam ediyor. Kulenin güney kısmında gün yüzüne çıkarılan antik hamamda yüzyıllar önce kalorifer sisteminin kullanıldığı belirlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Koruma Kurulu kararı doğrultusunda, kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alan Hıdırlık Kulesi'ni kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için başlattığı kazı çalışması aralıksız devam ediyor. Hıdırlık Kulesi çevresinde yürütülen arkeolojik kazı ve araştırma çalışmaları Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında kulenin kuzey kısmında burç kalıntıları ile güney kısmında bulunan tarihi hamamda ise taban mozaikleri ortaya çıkarıldı.

ANTİK HAMAM KALORİFER SİSTEMİ İLE ISITILMIŞ

Çalışmalar kapsamında Hıdırlık Kulesi'nin güney kısmında tarihi hamam kalıntısına ait izler bulunmuştu. Hamamın ısıtma kısmı ve kanal kısmı kalıntıları açığa çıkarılmıştı. Uzman arkeolog ve ekiplerin yürüttüğü detay çalışmalarında hamamın geometrik desenli taban mozaikleri ile balıksırtı pişmiş toprak yer döşemesine ulaşıldı. Antik hamamın alt ısıtma sistemi de titiz çalışmalar sonuncunda gün yüzüne çıktı. Yetkililer, antik dönemde hamamda kalorifer sisteminin uygulandığına dikkat çekerek, 'Külhandan (hamamın altında bulunan geniş ocak) gelen sıcak hava, pişmiş toprak tuğlalardan yapılmış sütunlardan oluşan tünel ve geçitlerle birbirine bağlı bir yer altı ısıtma tesisatıyla destekleniyormuş. Bu sayede sıcak hava tüm hamamı dolaşabiliyormuş" diye konuştu. Tarihi hamamın kazı çalışma alanı Mirador kısmına doğru ilerlemeye devam ediyor.

BURÇ KALINTILARI ORTAYA ÇIKARILDI

Kent belleğine ışık tutacak kazı çalışmaları kapsamında Hıdırlık Kulesi'nin kuzey kısmında da burç kalıntıları ortaya çıkarıldı. Aynı bölgede farklı yapılara ait temel kalıntıları üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılmış şekilde sürüyor. Arkeolojik kazı çalışmalarında ilk olarak ortaya çıkarılan 93 yıllık buz fabrikasının kazı çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

HIDIRLIK KULESİ'NDE KALORİFER SİSTEMİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
HIDIRLIK KULESİ'NDE KALORİFER SİSTEMİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
HIDIRLIK KULESİ'NDE KALORİFER SİSTEMİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
HIDIRLIK KULESİ'NDE KALORİFER SİSTEMİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hamam, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HIDIRLIK KULESİ'NDE KALORİFER SİSTEMİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HIDIRLIK KULESİ'NDE KALORİFER SİSTEMİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI - Son Dakika
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