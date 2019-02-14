Son Dakika Haberleri: Hıdırnebi Yaylası'nda Kayak Sporu İçin Elverişli Yerler Araştırıldı

Hıdırnebi Yaylası'nda Kayak Sporu İçin Elverişli Yerler Araştırıldı

11 dakika önce

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Hıdırnebi Yaylası'nda kayak sporu için elverişli yerlerle ilgili inceleme yapıldı.

Hıdırnebi Yaylası'nda Kayak Sporu İçin Elverişli Yerler Araştırıldı, System.String[]
Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Hıdırnebi Yaylası'nda kayak sporu için elverişli yerlerle ilgili inceleme yapıldı.

Akçaabat Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı uzmanı Murat Karaca, Avusturya İnput Firması'nın temsilcisi Hannes Triebnik ve Akçaabat Belediyesi teknik elemanlarının katılımı ile Hıdırnebi Yaylası'na teknik gezi düzenlendi. Gezide Hıdırnebi Yaylası civarında, Karadağ Yaylası'nın doruk noktasına kadar çıkılarak, kayak yapmaya uygun yerler araştırıldı. İncelemelerde, uzun süre karlı kalabilecek, arazi eğimi uygun, yeterli büyüklükte yerler üzerinde duruldu. Belirtilen özellikler açısından Düzlük Mevkii olarak bilinen bölgenin yakınında uygun bir alan tespit edilirken, burada çocuklar ve amatörler için bir kayak merkezi oluşturulabileceği belirlendi. Hıdırnebi Yaylası Turizm Planlaması kapsamında bu alanın değerlendirilebileceği kaydedildi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:47 Kaynak: İHA

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