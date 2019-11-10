Hıdırnebi Yaylası sonbaharda görsel şölen sunuyor

Trabzon'a en yakın yayla konumundaki Akçaabat ilçesinin bin 600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası, sonbaharın gelişiyle ziyaretçilerine doyumsuz manzaralar sunuyor.

İl merkezinden 35 kilometre uzaklıktaki Hıdırnebi Yaylası, doğal güzellikleri ile kentte yayla turizminin gelişmesinde önemli yere sahip.

Hıdırnebi Yaylası, 1998'de hazırlanan Yayla-Kent Projesi ile inşa edilen bungalov tarzı evler ve sosyal tesislerle bölgede ziyaretçilerine uzun yıllardır konaklama imkanı sağlarken, her yıl temmuzda düzenlenen şenliklerde de binlerce kişiyi ağırlıyor.

Yayla, sonbaharda ziyaretçilerini alçak kesimlerde sarı ve kızıl tonlardaki bitki örtüsü, zirvelerde ise kar ve sis ile karşılıyor. Ormanları ve göletleriyle doğaseverlere eşsiz manzaralar sunan yayla, küçükbaş hayvan besicilerinin de görüntüleriyle adeta kartpostallık manzara oluşturuyor.

Şehir merkezine yakınlığı dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilk adreslerinden olan yayla, doğa yürüyüşü, safari ve fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor. Yaylaya gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk durağı doğal göl, ziyaretçilerini büyülüyor.

Doğal seyir terası konumundaki Hıdırnebi Tepesi ise şehir manzarasının yanı sıra Karadeniz'in mavi sularını yayladan görmek isteyenleri konuk ediyor.

Yaylaya ilginin her geçen yıl artmasına paralel olarak gelişen restoran ve dinlenme alanları ise özellikle yabancı turistlere uygun fiyatlarla farklı alternatifler sunuyor.

Ağırlıkla yöresel lezzetlerin beğeniye sunulduğu yaylada oluşturulan ahşap oturma alanları ve oba çadırı tarzındaki yerlerde dinlenerek yemek yiyen turistler, dönüş yolunda ise kendi ürettikleri balları satanlardan alışveriş yapma imkanı buluyor.

"Yaz ve kış aylarında ayrı güzellikleri var"

Yaylada 8 yıldır kafe ve restoran işleten Mehmet Berber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz mevsiminin sona ermesine rağmen bölgeye gelmeye devam eden yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeyi sürdürdüklerini söyledi.

Yaylanın her mevsim farklı güzellikler sunduğunu anlatan Berber, şöyle devam etti:

"Restoranımızı, turistlerin ilgisini çekmesi için oba çadırı şeklinde yaptık, çok beğendiler. Özellikle temmuz ve ağustos çok yoğun geçiyor. Sezon bitmesine rağmen kapatmıyoruz. Gelen insanlar açık olduğumuzu bilerek doğal bir ortamda ister yemek yiyor ister kahvesini içiyor. Buranın yaz ve kış aylarında ayrı güzelliği var. Birkaç gün önce kar yağdı ve insanlar sadece fotoğraf çektirebilmek için buraya geldi. Yazın serin ve sisli bir havası var. Şimdi ise güz havası dediğimiz sonbahar geçiyor. Ona rağmen hava sıcaklığı çok güzel ve yayla için ideal bir ortam bulunuyor."

Berber, "Gelen hiçbir turisti darıltmamak için bütün esnaf olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bunun için de öncelikli olarak fiyatlarımızın tamamını müşteriye açık tutuyoruz. Gelenler fiyatlara bakıyor ve ona göre de istediğini söylüyor. Burada rahat şekilde zamanlarını geçirdikleri için de yaylamızı tercih ediyorlar." diye konuştu.

Yayla ve çevresinde ürettiği balları 30 yıldır satışa sunan Aslan Altuntaş ise geçmiş yıllara göre artan turist sayısının satışlarına da yansıdığını söyledi.

Hıdırnebi Yaylası'nda yaz ve kış aylarının sunduğu güzelliklere değinen Altuntaş, "30 yıldır arıcılık yapıyorum ve ürettiğim balları satıyorum. Mayısın başında gidiyoruz ve 15 Eylül'de dönüyoruz. Burada yaz aylarında kış, kış aylarında ise yaz havasını bulursunuz." dedi.