Hidradenitis Suppurativa hastası sağlığına kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hidradenitis Suppurativa hastası sağlığına kavuştu - Son Dakika

Hidradenitis Suppurativa hastası sağlığına kavuştu

6 saat önce

Gaziantep'te yaşayan 30 yaşındaki Halil İbrahim Benek, 5 yıl önce Hidradenitis Suppurativa (HS) hastalığına yakalandı.

Gaziantep'te yaşayan 30 yaşındaki Halil İbrahim Benek, 5 yıl önce Hidradenitis Suppurativa (HS) hastalığına yakalandı.

Koltuk altında sivilce zannettiği akıntıları önemsemeyen Benek, kollarını oynatamaz hale gelince hekimlere başvurdu.

Rahatsızlığı teşhis edilemeyen Benek'in koltuk altındaki iltihaplar boşaltıldı. Geçirdiği ameliyata rağmen şikayetleri bitmeyen Benek, dermatoloji bölümüne başvurdu.

Yanlış teşhisler sonucu bir türlü iyileşemeyen genç adam, nihayet HS teşhisinin konulmasının ardından 4 yıllık tedavi sonucunda sağlığına kavuştu.

Benek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk başta koltuk altındaki akıntıları sivilce zannettiğini, sosyal ve iş hayatının çok olumsuz etkilendiğini söyledi.

Hastanelere müracaat ettikten sonra ameliyat olduğunu ifade eden Benek, iki koltuk altındaki apselerin boşaltıldığını anlattı.

"Her akıntı sivilce değildir"

Ameliyata rağmen rahatsızlığının devam ettiğini belirten Benek, şunları anlattı:

"Sonunda dermatoloğa başvurmaya karar verdik. Serhat hocama ulaştım. Günlük yaşantımda kollarımı oynatamıyordum, ağrılarım oluyordu. Bir sene başlangıç tedavisi sürdü. Akıntılar kesildi. Sonrasında ara dönemlerde ufak lezyonlar şeklinde oldu. Tedaviye yanlış yoldan başladım. Her akıntı sivilce değildir. İlk teşhisi dermatologlar koymalı. Onlar, uygun görürse genel cerrahiye yönlendiriyorlar. Biz hastalar kendi ön teşhisimizi koyduğumuz için tedavi gecikiyor. Ben Serhat hocama hekimliği ve insaniyeti için çok teşekkür ederim."

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat İnalöz ise Halil İbrahim Benek'e yanlış tedaviler uygulandığını, fiziksel ve psikolojik açıdan zor dönemler yaşadığını belirtti.

Dermatologlara danışılmadan, cerrahi işlem uygulandığını dile getiren İnalöz, "Halil bey ameliyattan sonra kötüleştiğini, kasık bölgesindeki çıbanların hayatını olumsuz etkilediğini söyleyince halk arasında da köpek memesi olarak bilinen HS teşhisini koyduk. Bu hastalığın tüm dünyada ortalama teşhis süresi 7 yıl. Teşhiste uzun bir süre geçebiliyor. Nedeni hastalığın çok iyi tanınmaması. Halil bey ilk geldiğinde işine gidemeyecek durumdaydı. Yanlış tedavileri düzeltmek için antibiyotik tedavisine başladık, iğnelerle rahatlattık. Şu anda evli ve bir çocuğu var." dedi.

"Kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülüyor"

Hastalığın sivilce, akne gibi başladığını, daha sonra apseleştiğini anlatan İnalöz, şöyle konuştu:

"HS, vücudun kendi bağışıklık sisteminin düzensizliğinden kaynaklanan kronik bir deri hastalığı. Ters bölgeler dediğimiz koltuk altı, kasıkta kronik ağrılı iltihapla birlikte ortaya çıkıyor. Başta küçük gözüken akneler, içi dolu apseleşmeye başlıyor. Doğru teşhis konulamadığı için hastalar oturamaz, kolunu oynatamaz hale geliyor. HS, sayısal olarak kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülüyor. Özellikle hanımların ay dönemlerinde şiddetli geçiyor. Mahrem bölgesinde olduğu için hastalar utanıyor. Bu da teşhis ve tedavileri geciktiriyor. Teşhis geç konulduğu için hastalar kendilerini kanser bile zannediyor. Stres ve sigara da rahatsızlığı tetikliyor. Şişman hastalar daha şiddetli geçiriyor. Onlara zayıflamalarını tavsiye ediyoruz. Vücut direnciyle alakalı olduğu için belli yaştan sonra ağrılar azalıyor. Menopoza giren kadınlarda ağrı daha az oluyor. Ayrıca bu hastalık genetik kökenlidir."

HS'nin teşhis ve tedavisinin ekip işi olduğunu, dermatologların teşhisinin ardından cerrahların işe girebileceğini ifade eden İnalöz, hastalara utanmamaları çağrısında bulunarak, mutlaka dermatologlara başvurulması gerektiğini söyledi.

Hidradenitis Suppurativa hastası sağlığına kavuştu

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:41 Kaynak: AA
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