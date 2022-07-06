Hidroelektrik santraller çok daha verimli hâle geliyor! - Son Dakika
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Hidroelektrik santraller çok daha verimli hâle geliyor!

06.07.2022 11:00
Hidroelektrik santraller çok daha verimli hâle geliyor!

Temel olarak bir tür hidroelektrik santral olan bu su bataryası farklı yüksekliklerde bulunan iki büyük havuzdan oluşuyor.

Tüm dünya enerjisini yenilenebilir kaynaklardan elde etmeye odaklanırken, hava koşullarına ve günün saatine bağlı olarak üretilen bu enerjinin depolanması da bir başka sorun olarak karşımıza çıkıyor. Büyük batarya paketleri bu soruna geçici bir çözüm sunuyor olsa da daha büyük depolamalar için bazen yeterli olmuyor.

İsviçre'de kurulan su bataryası ile verimlilik arttırılacak

Uzmanlar enerji depolama konusunda çeşitli çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Su bataryası olarak adlandırabileceğimiz sistem de yine bu depolama yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Temel olarak bir tür hidroelektrik santral olan bu su bataryası farklı yüksekliklerde bulunan iki büyük havuzdan oluşuyor.

Yenilenebilir enerji konusunda dev adım!

Bu sistem alt tarafta bulunan havuzdan üst havuza su pompalayarak fazla elektriği depolayabiliyor. Böylelikle batarya bir anlamda yeniden şarj edilmiş oluyor. Elektrik gerektiğinde ise su yeniden aşağıdaki havuza aktarılarak elektrik üreten türbinleri döndürülmesini sağlıyor.

Su bataryaları özellikle rüzgar, güneş ve nükleer gibi kesintili güç kaynakları tarafından üretilen fazla enerjiyi depolamak için oldukça kullanışlı durumda. Enerji, aşırı üretim zamanlarında üst havuza pompalanacak ve daha sonra yüksek talep dönemlerinde ise enerji üretmek için tekrar serbest bırakılabilecek.

Nant de Drance şirketi tarafından inşa edilen İsviçre santrali 1 Temmuz'da devreye girdi. Tesisin altı pompa türbini ve toplam 900 MW güç çıkışı bulunuyor. Bu rakamın 900 bin eve güç sağlamaya yeteceği belirtiliyor.

Hidroelektrik santraller çok daha verimli hâle geliyor!

20 milyon kWh elektrik depolama kapasitesiyle, su bataryasının İsviçre ve Avrupa'nın enerji şebekelerini dengelemede önemli bir rol oynaması bekleniyor. Özellikle aşırı sıcak günlerde yüksek talebin olduğu dönemlerde batarya, elektrik şebekesinin üzerindeki yükü azaltabilir.

Önemli lojistik ve mühendislik zorlukları nedeniyle tesisin tamamlanması 14 yıl sürdü. Tesisi oluşturmak için Alpler'de 18 kilometrelik tünel kazıldı. Bu tüneller, yapı malzemelerinin ve prefabrik binaların dağa taşınmasına olanak sağladı.

Hidroelektrik santraller çok daha verimli hâle geliyor!

Tesisin kalbinde, yaklaşık 200 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğinde olan devasa makine dairesi yer alıyor. 2012 ve 2016 yılları arasında, rezervuarların daha fazla su depolamasına ve daha fazla enerji üretmesine olanak sağlamak için Vieux Emosson barajının yüksekliği de 20 metre artırılmıştı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına her geçen gün yenileri eklenirken, hidroelektrik santrali temelli bu yapının da umut vadediyor. Peki siz hidroelektrik santral temelli su bataryaları konusunda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

İsviçre, su, Güncel, Son Dakika

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