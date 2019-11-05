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Hidroelektrik üretiminde rekor

6 saat önce

Temiz ve yenilenebilir enerji olan hidroelektrik santrallerinden (HES) üretilen enerjide yeni bir rekor kırıldığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2016 yılına ait yıllık üretim rekorunun, 2019'unilk 10 ayı itibarıyla 79,3 milyar kWh'lık üretimle geride bırakıldığını söyledi.

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Temiz ve yenilenebilir enerji olan hidroelektrik santrallerinden (HES) üretilen enerjide yeni bir rekor kırıldığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2016 yılına ait yıllık üretim rekorunun, 2019'unilk 10 ayı itibarıyla 79,3 milyar kWh'lık üretimle geride bırakıldığını söyledi.


Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve özel sektör tarafından Türkiye'de işletmeye açılan hidroelektrik santrallerin ürettiği elektriğin 2019'un ilk 10 ayı itibariyle 79,3 milyar kWh'ye ulaştığının altını çizen Bakan Pakdemirli, "2016'ya ait olan yıllık en fazla üretim olan 67,2 milyar kWh ise daha şimdiden geçilerek yeni bir rekora imza atıldı" dedi.


HES'ler enerji üretiminde ikinci sırada geliyor


2019 yılı itibarıyla enerji üretim kaynakları arasında HES'lerin ikinci kaynak konumunda olduğunu da vurgulayan Pakdemirli "İlk 10 aylık süreçte elektrik üretimindeki kaynak payları, kömür yüzde 36.3, HES yüzde 31.5, doğal gaz yüzde 17.3, Rüzgar enerji santralleri (RES) yüzde 7.3, Güneş Enerji Santralleri (GES) yüzde 3.4 ve Jeotermal enerji santralleri (JES) yüzde 2.6 şeklinde gerçekleşti" diye konuştu.


Üretimin ülke ekonomisine katkısı 19,8 milyar TL


Boşa akan suların gücünü ülke ekonomisine kazandırmak için enerji sektörüne yatırım yaptıklarını da ifade eden Bakan Pakdemirli " Bu yatırımlar ile bu senenin ilk 10 ayında 79,3 milyar kWh ile ülke ekonomisine 19,8 milyar liralık katkı sağlandığını belirtti.


79,3 KWH için 3,5 milyar dolarlık doğalgaz gerekiyor


Temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olan HES projelerini hayata geçirmenin Türkiye açısından bir zaruret olduğunun altını çizen Pakdemirli "Türkiye enerji ithal eden bir ülke konumunda bulunuyor. Kendi kaynağımız olan bu enerjiyi değerlendirmek zorundayız. İlk 10 ayda bu kaynaktan üretilen 79,3 kWh'lik enerjiyi şayet ithal ettiğimiz doğalgazdan üretmiş olsaydık, 3,5 milyar dolarlık bir meblayı başka ülkelere ödemek zorunda kalacaktık. Dolayısıyla HES'lerin dış ticaret açığımıza da olumlu yönde bir katkısı var" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

HES, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:18 Kaynak: İHA
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