Hidrojen enerjili araç 'Midas' Avrupa 3'üncüsü - Son Dakika
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Hidrojen enerjili araç 'Midas' Avrupa 3'üncüsü

02.07.2022 12:09
Hidrojen enerjili araç 'Midas' Avrupa 3'üncüsü

ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi Hidroana Takımı, tasarlayıp 'Midas' adını verdikleri araçla Fransa'daki 'Eco Marathon Europe' yarışında Avrupa 3'üncüsü oldu.

ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi Hidroana Takımı, tasarlayıp 'Midas' adını verdikleri araçla Fransa'daki 'Eco Marathon Europe' yarışında Avrupa 3'üncüsü oldu.

Eskişehir Teknik Üniversite mühendislik öğrencilerinden oluşan Hidroana Takımı, tasarladıkları ve 'Midas' adını verdikleri hidrojen enerjili araçla Fransa'nın Nogaro kentinde bulunan Circuit Paul Armagnac pistindeki 'Shell Eco Marathon Europe' yarışmasına katıldı. Araç, organizasyonun hidrojen yakıt hücresi kategorisinde, Avrupa 3'üncüsü seçildi. Araç ile ayrıca metreküp hidrojenle 378,2 kilometre yol katedilmesiyle rekor kırıldı. Yarışma boyunca piste çıkmak için 4 hakkı olan Hidroana Takımı, her çıkışta kendi rekorlarını da kırarak en iyi dereceyi elde etti. Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden 300'ün üzerinde öğrenci takımının yer aldığı yarışlarda Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türkiye'den derece elde eden tek takım oldu.


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ESTÜ öğrencilerin aracı 'Midas', Fransa'daki yarışta Avrupa üçüncüsü oldu ESTÜ öğrencilerin aracı 'Midas', Fransa'daki yarışta Avrupa üçüncüsü oldu Eskişehir'in Mor Haritası Yayında Eskişehir'in Mor Haritası Yayında
Kaynak: DHA

Eskişehir, Tragger, Midas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hidrojen enerjili araç 'Midas' Avrupa 3'üncüsü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hidrojen enerjili araç 'Midas' Avrupa 3'üncüsü - Son Dakika
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