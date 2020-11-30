Hidrojen yakıtlı Toyota Mirai'nin 2. nesli tanıtıldı

Toyota, hidrojen yakıt hücreli Mirai modelinin yeni neslini tanıttı.

Şirket açıklamasına göre, sürdürülebilir hidrojen geleceği vizyonu bulunan Toyota, ikinci nesil yakıt hücreli Mirai sedan ile otomotiv sektöründe yeni bir başlangıcın ilk adımını attı. 1992 yılında hidrojen yakıt hücreli araçlar üzerinde çalışmaya başlayan Toyota, Mirai sedanı ilk kez 2014 yılında dünya pazarına sunmuştu. Çevreci yakıt teknolojileri konusunda 50 yılı aşkın bir süredir çalışmalarını sürdüren Toyota, hidrojeni elektrik enerjisine çevirerek yalnızca su buharı salımı ve havayı temizleme özelliğiyle yeni nesil Mirai ile hibrit teknolojisinde olduğu gibi yakıt hücreli araç teknolojisini de yeni bir seviyeye taşıyor.

Sıfır emisyon salımı olan Yeni Mirai, yeni teknolojileriyle çevreye zarar vermemesinin yanında sürüş yaptıkça çevreyi temizleyen "negatif emisyon" etkisine de sahip bulunuyor. Japonca "gelecek" anlamını taşıyan ismiyle Mirai, aynı zamanda yüzde 20 civarında daha uygun fiyatıyla da çevreci otomobil teknolojisine herkesin kolayca ulaşabilir olmasının da önünü açıyor.

Teknolojisiyle birlikte tasarımıyla da öne çıkan yeni Mirai, modüler GA-L platformu üzerine yapıldı. Daha verimli bir teknik yerleşime sahip yeni Mirai, daha geniş yaşam alanı ve beş kişilik oturma kapasitesi sunuyor. Daha modern bir tasarıma sahip olan yeni Mirai, aynı zamanda daha dinamik bir sürüş performansı da sağlıyor.

Mirai'nin menzili yüzde 30 arttı

Toyota yeni Mirai'yi geliştirirken tasarımından sürüşe, performanstan konfora kadar tüm beklentileri kapsayacak çok yönlü bir çalışma gerçekleştirdi. Verimliliğe öncelik verilerek Mirai tipik bataryalı elektrikli otomobillerin menzilinin ötesine geçmeyi başardı. Güç ve hidrojen yakıt kapasitesi, artan verimlilik ile birlikte sağlanan daha iyi aerodinamik menzili yüzde 30 artırdı. Ekstra hidrojen tankının eklenmesi sayesinde yapılan geliştirmelerle sadece su buharı salan sıfır emisyonlu Mirai, 650 kilometre civarında menzile uygun hale getirildi.

Toyota'nın modüler GA-L platformu ve yeni yakıt hücresi güç ünitesiyle birlikte, yakıt hücresi sisteminin yerleşimiyle kabinde beş kişi için daha geniş bir yaşam alanı da elde edildi. Mirai aynı zamanda ölçüleriyle de öne çıkıyor. Yüksekliği 1,470 mm ile 65 mm azaltılan aracın dingil mesafesi 140 mm artırılarak 2,920 mm oldu. Uzunluğu 4,975 mm olan aracın iz açıklığı 75 mm artırıldı. Önde ve arkada 19-20 inç jantların kullanılmasıyla birlikte daha dinamik bir görünüm elde edildi. T şeklinde yerleştirilen yakıt hücresi tankıyla birlikte 5,6 kg hidrojen taşıyabilecek kapasiteye sahip yeni Mirai, optimize edilen 50: 50 ağırlık dağılımıyla birlikte dengeli ve dinamik bir sürüş sunuyor.

Toyota'nın yeni yakıt hücresi sistemi ve yakıt hücresi güç konvertörü özel olarak GA-L platformuna göre geliştirildi. Daha küçük ve daha hafif tasarlanan parçalar, aynı zamanda performansına ileriye taşıyor. Yenilikçi yaklaşımla parçalarda yüzde 50 hafifleyen Mirai, bir önceki nesline göre yüzde 12 daha güçlü oldu. Yeni nesil Mirai, 5.4 kW/l güç yoğunluğuyla birlikte 174 HP güç üretirken, geliştirilen yapısıyla birlikte -30 derece gibi soğuk koşullar için dahi yüksek performans sunuyor.

Yeni Mirai aynı zamanda mevcut Mirai'nin nikel metal hibrit bataryası yerine lityum iyon yüksek voltajlı batarya ile donatıldı. Batarya daha küçük boyutlarına rağmen daha fazla enerji yoğunluğuna, daha düşük ağırlığa ve daha fazla verimliliğe sahip bulunuyor.

Mirai havayı da temizliyor

Toyota Mirai'nin çevresel faydaları sıfır emisyonun ötesinde "negatif emisyon" gibi faydalar da sağlıyor. Mirai hareket halindeyken havayı da temizliyor. Toyota'nın bir yeniliği olarak aracın hava girişine katalizör tipi bir filtre eklendi. Yakıt hücresi sistemini beslemek için araca hava çekilirken, dokunmamış kumaş filtre elemanı üzerindeki bir elektrik yükü, kükürt dioksit (SO2), nitrit oksitler (NOx) ve PM 2.5 parçacıklar dahil olmak üzere çevreyi kirleten mikroskobik parçacıkları yakalıyor. Sistem, hava yakıt hücresi sistemine geçerken 0 ile 2.5 mikron çapındaki partiküllerin yüzde 90-100'ünün uzaklaştırılmasında etkili oluyor.

Toyota yeni Mirai'yi tanıtmasıyla birlikte satış adetlerinde 10 kat artış ile daha büyük bir pazar payı hedefliyor. Bununla birlikte satış fiyatının yüzde 20 düşmesiyle daha ulaşılabilir bir otomobil olacak. Hidrojen altyapısının ve istasyonların çoğalması ile birlikte hükümetler ve yerel otoritelerin çevreci yeni teşvikler sunması, hidrojen yakıt hücreli araçların kullanımının giderek artış göstermesinin önünü açıyor.