Son Dakika Haberleri: Hidrojenle Çalışan PARS ile Ankara-İstanbul Arası Sadece 5 Lira!
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Hidrojenle Çalışan PARS ile Ankara-İstanbul Arası Sadece 5 Lira!

38 dakika önce

İSTANBUL ARASINI 5 LİRAYA GİDİYOR!

Hidrojenle Çalışan PARS ile Ankara-İstanbul Arası Sadece 5 Lira!, System.String[]
ANKARA-İSTANBUL ARASINI 5 LİRAYA GİDİYOR! 'PARS' FUARIN GÖZDESİ OLDU


I-Tech Fuarının Gözdesi Hidrojenle Çalışan Pars isimli araç oldu. Hidrojenle çalışan otomobil I-TECH Fuarı'nın en dikkat çekici ürünlerinden oldu.

Ankara'nın ilk teknoloji fuarı I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde kapılarını açtı. 3 gün boyunca canlı teknolojik şovlara ev sahipliği yapacak olan I-TECH'te en dikkat çeken ürünlerden biri de hidrojenle çalışan otomobil oldu.

Hidroket Fizart'ın 'Pars' isimli ve hidrojenle çalışan aracı saatte 87 KM'ye kadar hız yapabiliyor.

'Pars'la Ankara- İstanbul arası mesefeyi kat etmenin maliyeti yaklaşık 5 lira. Ankara Üniversitesi Hidromobil Takımı ve Ankara Üniversitesi bünyesindeki mühendislik dallarında okuyan öğrencilerden oluşan Hidroket-Fizart tarafından sergilenen ve hidrojenle çalışan araç, Ankara Üniversitesi öğrencileri tarafından yapıldı. Hidroket-Fizart ayrıca I-TECH'te Güneş ve Hybrid araçlar sergisi ile yer alıyor.

ORKUN IŞITMAK HAYRANLARIYLA BULUŞTU

I-TECH'in ikinci gününde milyonlarca takipçisi bulunan Orkun Işıtmak hayranları ile buluştu. Genç hayranlarının sorularını yanıtlayan Orkun Işıtmak, fenomenliğe başlama serüvenini anlattı. Gençlerin ilgi gösterdiği Orkun Işıtmak, söyleşinin ardından hayranlarıyla birer birer fotoğraf çektirdi, fuar standlarını ziyaret etti.

Dijital dönüşüm, akıllı teknolojiler, blockchain, yatay gerçeklik ve dikey zeka, dijital dönüşüm ve dijital ekonomi, endüstri 4.0 gibi konuların konuşulduğu I-TECH'te Sanal ve Artırılmış Gerçeklik, Yapay Zeka, Robotik, Internet of Things, Drone, E-Spor, E-Müzik, Evde Eğlence, 3D Yazıcılar, Oyun Ekipmanları, Start-up, Melek Yatırımcılar, Mobil Aplikasyon Sistemleri'nin son ürünleri katılımcılarla buluşuyor.

I-TECH, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C.Ticaret Bakanlığı ile Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası'nın destekleri, Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (ASTAM) işbirliğiyle HHB Expo tarafından düzenleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:17 Kaynak: Teknotalk.com
Ankara Üniversitesi, Ankara, İstanbul, Teknoloji
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