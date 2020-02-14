Hidrojenli mi elektrikli mi? Çevre dostu araçlardan hangisi daha avantajlı? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hidrojenli mi elektrikli mi? Çevre dostu araçlardan hangisi daha avantajlı? - Son Dakika Dünya

Hidrojenli mi elektrikli mi? Çevre dostu araçlardan hangisi daha avantajlı?

6 saat önce

İklim krizi ve küresel ısınma sonrası elektrikli araçlar son yıllarda popüler hale geldi. Ancak hidrojenli araçlar da tıpkı elektrikli otomobiller gibi çevre dostu ve giderek yaygınlaşıyor. Hızlı yakıt dolumu ve uzun menzile sahip olması gibi özelikleri olan hidrojenli araçlar hakkında ne biliyoruz?

Hidrojenli mi elektrikli mi? Çevre dostu araçlardan hangisi daha avantajlı?, System.String[]

Son yıllarda çevre dostu elektrikli araçların satışındaki artış, sektörde fosil yakıt kullanmayan teknolojilere olan ilgiyi artırdı. Tesla, Nissan, Toyota Renault ve BMW gibi markaların elektrikli araçları bazı ülkelerde benzinle çalışan araçların satışını şimdiden geçti bile. Tıpkı elektrikli araçlar gibi doğa dostu olan, hızla yaygınlaşan fakat otomobil sektöründe henüz popüler olmayan yeni bir teknoloji bulunuyor: Hidrojenli araçlar.


Hidrojenli araçlar için "benzinli ve elektrikli araçların karışımı" benzetmesi yapılabilir. Elbette aralarında büyük farklılıklar var. Hidrojenli araçlar tamamen doğa dostu. İçerisinde elektrikli araçlar gibi bir batarya bulunuyor. Bu batarya su ve hidrojen moleküllerini çarpıştırarak elektrik elde ediyor. Bu araçların da tıpkı benzinli otomobillerdeki egzoz borusuna benzer bir atık sistemi bulunuyor. Ancak hidrojenle çalışan araçlarda açığa çıkan atık sadece su damlası.

Euronews.com'da Görüntüle

Nicola Tesla, Nissan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Pakistan'da bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan'ın sözleri, masaya vurularak kesildi
Myanmar'da tapınak önünde çekilip internete yüklenen cinsel ilişki videosu tepki çekti Yüzlerce insanın canını alan koronavirüsün fotoğrafları ilk kez yayımlandı Çin'de virüs tedavisi olup evine dönen şahıs, halk tarafından tekme tokat dövüldü

Son Dakika Haberleri
13:41 Cem Yılmaz'dan flaş Serenay Sarıkaya göndermesi!
13:41 Bora Duran'la klasikler gecesi
13:09 Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya'nın eski aşkı Kerem Bursin'e gönderme: Bir bu kalmıştı
13:04 Zeynep Bastik, Bursalı hayranlarını coşturdu
14:23 Ünlü isimler 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aşka geldi! İşte yaptıkları paylaşımlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 14:37:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hidrojenli mi elektrikli mi? Çevre dostu araçlardan hangisi daha avantajlı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]