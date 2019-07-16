Son Dakika Haberleri: Hidrokarbon önerisini reddeden Rumlara yanıt
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Hidrokarbon önerisini reddeden Rumlara yanıt

8 saat önce

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün GKRY lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelen Kıbrıs Rum siyasal parti liderlerinin, KKTC'nin sunduğu "hidrokarbon konusunda ortak komite" kurma önerisini reddetmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.

Hidrokarbon önerisini reddeden Rumlara yanıt, System.String[]
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün GKRY lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelen Kıbrıs Rum siyasal parti liderlerinin, KKTC'nin sunduğu "hidrokarbon konusunda ortak komite" kurma önerisini reddetmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:17 
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