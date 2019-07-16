Hidrokarbon önerisini reddeden Rumlara yanıt
8 saat önce
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün GKRY lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelen Kıbrıs Rum siyasal parti liderlerinin, KKTC'nin sunduğu "hidrokarbon konusunda ortak komite" kurma önerisini reddetmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.
KKTC Cumhurbaşkanı
Akıncı, bugün GKRY lideri Nikos Anastasiadis
ile bir araya gelen Kıbrıs
Rum siyasal parti liderlerinin, KKTC'nin sunduğu "hidrokarbon konusunda ortak komite" kurma önerisini reddetmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:17
Kıbrıs Rum yönetiminden, Türklerin ortak komite önerisine ret Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt Kıbrıs üniversitelerinden mezun öğrenciler, YÖK nedeniyle denklik mağduriyeti yaşıyor Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi