Hidroksiklorokine dair çalışmayı analiz eden bilim insanına karalama kampanyası

Hollandalı bilim insanı Dr Elisabeth Bik, Kovid-19'u tedavisinde hidroksiklorokin ilacını destekleyen çalışmanın hatalarını tespit ettiği için hakkında karalama kampanyası başlatıldığını ve dava edilmekle tehdit edildiğini açıkladı. Yüzlerce bilim insanı, Dr. Bik'i desteklemek için açık mektup imzaladı.

Bilimsel suistimal ve hataları tespit etme konusunda dünya çapında üne sahip Dr Elisabeth Bik, 29 Nisan'da yaptığı açıklamada Dr. Didier Raoult liderliğinde yürütülen Kovid-19 tedavisinde hidroksiklorokinin kullanılmasını destekleyen çalışmanın hatalarını tespit ettiği için Raoult ve destekçileri tarafından karalanma kampanyasına maruz kaldığını ve dava edilmekle tehdit edildiğini açıkladı. Dr. Didier Raoult tarafından Dr. Bik hakkında başlatılan karalama kampanyası sonrasında, dünyanın dört bir yanından yüzlerce bilim insanı Dr. Bik'e destek veren açık bir mektup yayınladı. Mektup, geçen cumartesi itibariyle 500'den fazla bilim insanı tarafından imzalandı.

Mektupta bilim insanları "Bu mektupla, yayın sonrası hakem değerlendirmesine, Elisabeth Bik'e ve çalışmalarına ve bilimsel gelişmelerin kalitesini, dürüstlüğünü, bütünlüğünü ve güvenilirliğini korumaya yardımcı olan tüm ihbarcılara (whistleblower) desteğimizi gösteriyoruz" ifadelerine yer verildi. Açık mektupta ayrıca Dr. Bik'e karşı Raoult ve ekibinin karalama kampanyası dahil saldırılarına detaylı yer verilerek kınandı.

BIK, MAKALEYİ ANALİZ EDEN BLOG YAZISI YAYINLADI

Bik, Mart 2020'de Raoult liderliğinde hazırlanan, antimalaryal ilaç olan hidroksiklorokinin özellikle bir antibiyotik ile birlikte verildiğinde Kovid-19 enfeksiyonlarının tedavisinde etkili olduğunu iddia ettiği makaleyi analiz eden bir blog yazısı yayınladı. Dr. Bik yazısında, özellikle Raoult'un çalışmasındaki tedavi ve plasebo gruplarının, sonuçları etkileyebilecek önemli şekillerde farklılık gösterdiğini tespit etti.

Diğer yandan Fransa Bulaşıcı Hastalıklar Derneği, Temmuz 2020'de Kovid-19'a karşı çok az kanıt olduğu göz önüne alındığında, bir salgın sırasında hidroksiklorokin kullanılmasının etik olmadığını söyleyerek Raoult aleyhine şikayette bulundu.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI HİDROKSİKLOROKİNİ MEŞHUR ETMİŞTİ

Bik ve diğer bilim insanları tarafından dikkat çekilen eleştirilere rağmen, ABD eski başkanı Donald Trump, Raoult'un makalesini ve Kovid-19 için hidroksiklorokin kullanımını destekleyerek Raoult'un çalışmasının dikkat çekmesine yardımcı oldu.