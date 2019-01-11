Edirne
'de trafiğe kapalı yoldan geçmek isterken hidrolik bariyere çarpan araçta hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Sedat Balcı
'nın kullandığı 22 BJ 644 plakalı otomobil trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi
Zindanaltı mevkisinden geçtiği sırada, elektronik yer bariyeri harekete geçti.
Bariyerin yükselmesi ile üzerindeki otomobilin hava yastıkları açıldı, maddi hasar oluştu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.
Aracında maddi hasar oluşan Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saraçlar Caddesi'nin alt kısmına doğru seyrettiği sırada dubalara 2,3 metre kala hareketlenme gördüğünü belirterek, "Kalkacağın tahmin edemedim. Tam dibine girdim kalktı. Buna esnaf da şahit oldu. Araç
askıda kaldı. Frene basmama rağmen, araç ön taraftan direk askıda kaldı. İki hava yastığı patladı ön taraftan." diye konuştu.