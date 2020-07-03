Hidromek "Fortune 500 Türkiye" listesinde - Son Dakika

Hidromek "Fortune 500 Türkiye" listesinde

Dünyanın en büyük 50 iş makinesi üreticisinden biri olan Hidromek, Fortune 500 Türkiye listesinde bu yıl da yer aldı.

Dünyanın en büyük 50 iş makinesi üreticisinden biri olan Hidromek, Fortune 500 Türkiye listesinde bu yıl da yer aldı.

Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Transferin gözde ismi Mert Hakan, Sivasspor'daki performansıyla dikkat çekiyor

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin listelendiği "Fortune 500 Türkiye Araştırması"nın 2019 sonuçları açıklandı.

Söz konusu listede 254'üncü sırada yer alan Hidromek, Ankara'nın en büyük 44'üncü, makine ve ekipman sektörünün ise en büyük 5'inci şirketi oldu.

Hidromek, 4'ü Ankara'da, biri İzmir'de, biri de Tayland'da bulunan 6 tesisinde kazıcı yükleyici, hidrolik ekskavatör, lastikli yükleyici, motor greyder ve toprak silindiri üretiyor.

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 1400 dönümü aşkın parsel üzerinde Hidromek Üretim Üssü'nün inşaatına devam eden firma, burada ilk olarak faaliyete geçen komponent fabrikasında daha önce ithal ettiği şanzıman, aks, hidrolik redüktör ve silindir gibi ana komponentlerin üretimini büyük ölçüde kendi bünyesinde yapıyor.

Hidromek, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:23 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hidromek 'Fortune 500 Türkiye' listesinde - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:29 8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 10:07 Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak 09:28 Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! 00:35 Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı 22:01 Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz 21:41 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı 19:33 Merkel'den görülmemiş itiraf: Avrupa tarihinin en zor durumunda 17:59 Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
19:12
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
18:58
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
17:59
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
17:36
2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu
17:24
Havai fişek fabrikasında çalışan işçi, olay anını anlattı: Patlama beni 10 metre fırlattı
17:03
Seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkan sürücüye ceza yağdı
16:50
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
16:23
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
15:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 19:39:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hidromek "Fortune 500 Türkiye" listesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]