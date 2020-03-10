Hidrosefali hastası Aleyna, endoskopi yöntemiyle sağlığına kavuştu - Son Dakika

SİVAS'ta yaşayan doğuştan hidrosefali (beyinde su toplanması) hastası Aleyna Karatepe (14), endoskopi yöntemi ile sağlığına kavuştu.

Sivas 'ta yaşayan Faik- Gülden Karatepe çiftinin 2 çocuğundan en büyüğü olan Aleyna Karatepe'ye, doğuştan beyin omurilik sıvısının miktar ve basıncının artışı ile oluşan bir hastalık olan hidrosefali teşhisi konuldu. Bebeklik döneminde Aleyna'nın, kafası büyümeye başladı. Aleyna'ya hastalıkta en yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemi olan beyin omurilik sıvısını beyinden alıp karın boşluğuna sürekli boşaltan ve cilt altına yerleştirilen ince tüp olan şant takıldı. Aleyna, bir süre sonra şanttan rahatsız olmaya başladı. Ömür boyu şanta bağımlı kalmak istemeyen Aleyna, Sivas Medicana Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Beyin Cerrahi Usmanı Prof. Dr. Mustafa Gürelik tarafından muayene edilen Aleyna'nın ameliyatına karar verildi. Yarım saat süren ameliyatta, Aleyna'nın kafatasına açılan 8 mm genişliğindeki bir delikten ışıklı kamera ile endoskopi yapıldı. Şant bulunmaksızın beyin omurilik sıvısının dolaşım yollarındaki tıkanıklığın açılması ile Aleyna sağlığına kavuştu.

'ŞANTTAN KURTARIP SAĞLIĞINA KAVUŞTURDUK'

Ameliyat hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Gürelik, "Aleyna, uzun yıllardır şantla devam etmiş. Sağlığına kavuşmuş ama yakın zamanda şantıyla ilgili sorun çıkmış. Tıkanıklık olmuş. Bunun üzerine tekrar tedavi arayışındayken benim karşıma geldiler. Daha güncel ve daha etkili yöntem olan endoskopik yöntem ile Aleyna'yı tedavi ettik. Aleyna'yı şanttan kurtarıp sağlığına kavuşturduk. Endoskopik yöntemle kafatasına bir küçük delik açıp oradan beyin omurilik sıvısının bulunduğu havuzcukların içerisine ışıklı bir kamera sistemi ile girerek beyin omurilik sıvısını doğal dolaşım yollarına alternatif yeni bir yol açıyoruz. Beyin omurilik sıvısını beyinden boşaltmadan kendi yoluna tekrar ulaşmasını sağlayan bir yöntemle tedavi ettik" dedi.

Aleyna'nın babası Faik Karatepe ise, "14 yıl boyunca Aleyna'da takılı olan şantta bir sıkıntı olmamıştı. Daha sonra şantta tıkanıklık oldu. Daha sonra hocamızın endoskopik ameliyat yaptığını duyduk. Hocamız ameliyatı yapmaya karar verdi. Ameliyat başarılı geçti. Şu an Aleyna daha iyi. Şant çıktıktan sonra kızımın psikolojisi de değişti. Şimdi daha rahat. Artık kendini sevmeye başladı. Şu an bizim içimiz daha rahat" diye konuştu.

Aleyna Karatepe de hastalığından dolayı çok zorluk yaşadığını belirterek, "Ameliyattan sonra iyileştim. Artık daha rahatım. Hocama çok teşekkür ederim" dedi.