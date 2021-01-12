Hidrosefali hastası Aleyna'ya Haluk Levent moral verdi - Son Dakika

İzmir'de bir hastanede beyinde sıvı toplanması olarak bilinen hidrosefali hastalığı nedeniyle tedavi gören 16 yaşındaki genç kıza sanatçı Haluk Levent moral ziyaretinde bulundu.

Bayraklı ilçesinde yaşayan Aleyna Benli, 4 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bu sırada beyinciğinde tümör tespit edilen ve beyinde sıvı toplanması olarak bilinen hidrosefali hastalığı teşhisi konulan genç kıza, daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesinde sıvının tahliyesini sağlayan şant tedavisi uygulandı.

Tedaviye yanıt vermeyen Benli, 10 ameliyat geçirmesine rağmen sağlığına kavuşamadı.

Yaşamını yatağa bağımlı sürdüren ve konuşamayan Benli'yi, Ahbap Derneği Genel Başkanı ve sanatçı Haluk Levent ziyaret etti.

Haluk Levent, annesi Kıymet Delibaş'tan durumuyla ilgili bilgi aldığı genç kıza, yatağının başında sevdiği şarkıları söyledi, bir an önce iyi olması temennisinde bulundu.

"Yeter ki o iyi olsun"

Anne Kıymet Delibaş, hastane önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın ardından gerçekleştirilen kontrollerde kızının beyinciğinin altında doğuştan bir tümör belirlendiğini, bunun verdiği baskıyla da beyninde sıvı toplandığını anlattı.

Kızının vücudunun 5 aydır uygulanan tedavilerin hiçbirini kabul etmediğini aktaran Delibaş, "Artık hiç konuşamıyor ve yemek yiyemiyor." diye konuştu.

Kızıyla ilgilendiği için çalıştığı iş yerinden de ayrıldığını söyleyen Delibaş, geçen gün kızının başındayken kalp krizi geçirdiğini ve bir süre aynı hastanede tedavi gördüğünü ifade etti.

Kızını zor günlerinde Ahbap Derneği ile sanatçı Haluk Levent'in yalnız bırakmadığını anlatan Delibaş, şunları kaydetti:

"Kızımın iyileşmesi için her şeyi yapmaya hazırım. Yeter ki o iyi olsun. Bana tekrar 'anne' diyerek sarılmasını özledim. Kızımı kaybetmek istemiyorum. Haluk Levent, kızımı sürekli hastanede ziyaret ediyor. Ona şarkılar söylüyor. O bizim en büyük destekçimiz. İstanbul'da kızımın tedavisiyle ilgilenen bir doktor olduğunu öğrendim ama bizim imkanlarımız el vermiyor. Haluk Levent yardımcı olacağını söyledi. Bir umuttur, inşallah olur."