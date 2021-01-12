Hidrosefali hastası Aleyna'ya Haluk Levent moral verdi - Son Dakika

Hidrosefali hastası Aleyna'ya Haluk Levent moral verdi

12.01.2021 11:49
Hidrosefali hastası Aleyna'ya Haluk Levent moral verdi, System.String[]

İzmir'de bir hastanede beyinde sıvı toplanması olarak bilinen hidrosefali hastalığı nedeniyle tedavi gören 16 yaşındaki genç kıza sanatçı Haluk Levent moral ziyaretinde bulundu.

İzmir'de bir hastanede beyinde sıvı toplanması olarak bilinen hidrosefali hastalığı nedeniyle tedavi gören 16 yaşındaki genç kıza sanatçı Haluk Levent moral ziyaretinde bulundu.

Bayraklı ilçesinde yaşayan Aleyna Benli, 4 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bu sırada beyinciğinde tümör tespit edilen ve beyinde sıvı toplanması olarak bilinen hidrosefali hastalığı teşhisi konulan genç kıza, daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesinde sıvının tahliyesini sağlayan şant tedavisi uygulandı.

Tedaviye yanıt vermeyen Benli, 10 ameliyat geçirmesine rağmen sağlığına kavuşamadı.

Yaşamını yatağa bağımlı sürdüren ve konuşamayan Benli'yi, Ahbap Derneği Genel Başkanı ve sanatçı Haluk Levent ziyaret etti.

Haluk Levent, annesi Kıymet Delibaş'tan durumuyla ilgili bilgi aldığı genç kıza, yatağının başında sevdiği şarkıları söyledi, bir an önce iyi olması temennisinde bulundu.

"Yeter ki o iyi olsun"

Anne Kıymet Delibaş, hastane önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın ardından gerçekleştirilen kontrollerde kızının beyinciğinin altında doğuştan bir tümör belirlendiğini, bunun verdiği baskıyla da beyninde sıvı toplandığını anlattı.

Kızının vücudunun 5 aydır uygulanan tedavilerin hiçbirini kabul etmediğini aktaran Delibaş, "Artık hiç konuşamıyor ve yemek yiyemiyor." diye konuştu.

Kızıyla ilgilendiği için çalıştığı iş yerinden de ayrıldığını söyleyen Delibaş, geçen gün kızının başındayken kalp krizi geçirdiğini ve bir süre aynı hastanede tedavi gördüğünü ifade etti.

Kızını zor günlerinde Ahbap Derneği ile sanatçı Haluk Levent'in yalnız bırakmadığını anlatan Delibaş, şunları kaydetti:

"Kızımın iyileşmesi için her şeyi yapmaya hazırım. Yeter ki o iyi olsun. Bana tekrar 'anne' diyerek sarılmasını özledim. Kızımı kaybetmek istemiyorum. Haluk Levent, kızımı sürekli hastanede ziyaret ediyor. Ona şarkılar söylüyor. O bizim en büyük destekçimiz. İstanbul'da kızımın tedavisiyle ilgilenen bir doktor olduğunu öğrendim ama bizim imkanlarımız el vermiyor. Haluk Levent yardımcı olacağını söyledi. Bir umuttur, inşallah olur."

Hidrosefali Hastalığı, Haluk Levent, Sanatçı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hidrosefali hastası Aleyna'ya Haluk Levent moral verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! WhatsApp'tan yeni açıklama: Güncelleme arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini etkilemez Maraşlı'nın ilk bölümü yayınlandı! Oyuncular Twitter'da trend oldu Gaziantep FK, Sumudica'nın yerine Clarence Seedorf ile görüşecek Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 445,5 liradan işlem görüyor Whatsapp tartışması AK Parti MYK toplantısına da taşındı! Erdoğan'dan "Ruberu, yani yüz yüze görüşme" talimatı 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu Polisten kaçarken katil oldu! O anlar güvenlik kamerasında Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı         
11:50
Falcao ücretinin yüzde 65'ini alması halinde Galatasaray'la sözleşmesini feshedecek Falcao ücretinin yüzde 65'ini alması halinde Galatasaray'la sözleşmesini feshedecek         
11:35
Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı         
11:19
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davtuoğlu aşı üzerinden hükümeti eleştirdi: Halkı tehlikeye attılar Gelecek Partisi lideri Ahmet Davtuoğlu aşı üzerinden hükümeti eleştirdi: Halkı tehlikeye attılar         
11:15
Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak: Patlayan lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'sini çaldılar Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak: Patlayan lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'sini çaldılar         
11:07
90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi 90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi         
10:23
Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, Afrika uyruklu kadına bina girişinde kabusu yaşattı Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, Afrika uyruklu kadına bina girişinde kabusu yaşattı         
09:53
Hurda malzemelerden saatte 30 kilometre hızla giden elektrikli araç yaptı Hurda malzemelerden saatte 30 kilometre hızla giden elektrikli araç yaptı         
09:41
Pişmiş kestanenin kilosu 130 lira oldu Pişmiş kestanenin kilosu 130 lira oldu         
09:32
Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu         
09:32
Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı         
09:25
Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim         
09:20
Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı         
09:05
İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı İlk kez maymun türünde görülüyor! İki gorilin korona testi pozitif çıktı         
07:43
Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti         
07:27
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 12:04:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hidrosefali hastası Aleyna'ya Haluk Levent moral verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei