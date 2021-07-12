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Hidrosefali hastası Berkay'a sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika

Hidrosefali hastası Berkay'a sürpriz doğum günü kutlaması

12.07.2021 20:28
Hidrosefali hastası Berkay'a sürpriz doğum günü kutlaması, System.String[]

Çorum'da doğuştan hidrosefali hastalığıyla mücadele eden Berkay Kara'ya sürpriz doğum günü yapıldı.

Çorum'da doğuştan hidrosefali hastalığıyla mücadele eden Berkay Kara'ya sürpriz doğum günü yapıldı.

Çorum'da yaşayan engelli çocuklar ve aileleri, kademli normalleşmede dayanışma yemeğinde bir araya geldi. Ulukavak Mahallesi'nde bulunan Üstad Aile Sofrası'nda buluşan engelli çocuklar ve aileleri, kendilerine destekte bulunan isimleri de yemeğe davet ederek teşekkür plaketi verdiler. Pandemi döneminde dışarı fazla çıkamayan engelli çocuklar buluşmada doya doya eğlenirken, doğuştan hidrosefali hastalığıyla mücadele eden yüzde 100 engelli Berkay Kara'ya da sürpriz doğum günü yapıldı. Programı organize eden ve bir dönem Engelliler Derneği Osmancık İlçe Başkanı olan baba Muzaffer Kara, katılımcılara teşekkür ederek, engellilerin toplumun vazgeçilmez bireyleri olduğunu belirtti.

"Siz bu desteklerin gizli değerlerisiniz"

"Bugün buradaki toplanma amacımız siz değerli büyüklerimize duyarlılığınızdan dolayı teşekkür etmek" diyen Muzaffer Kara, "Hani bazen yapılan duyarlı ve hassas destekler vardır ya, siz bu desteklerin gizli değerlerisiniz. Yaptıkları ile değil yapacakları güzel ve umut dolu hizmetlerin temsilcileri olmanız dolayısıyla bugün burada bir aradayız. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da yaşayan Çorumlu zihinsel engelli bir gencimizin girdiği bunalım sonucu yaşamına son vermesi de bizleri son derece üzmüştür. Bu gençlerimizin bunalıma girip intihar etmemesi için elimizden geleni fazlasıyla yapmalıyız. Burada bulunan herkesin bu konuda duyarlı olduğundan eminiz" dedi.

Çalışabilir durumda olan ancak iş bulmakta zorlanan birçok engellinin bulunduğunu ifade eden Kara, "Toplumda sosyal etkinlik ve ilgiye sahip bireyler arasında yer alan engellilerimiz toplumun vazgeçilmez bireyleridir. Biz işveren ve sivil toplum kuruluşları olarak engellilerin sorunlarını sadece yardım olarak değil, onların topluma kazandırılması için sorumluluğumuzun yanında olan işveren ve gönüllüler olarak imkanlar çerçevesinde ellerinden tutmalı, yönlendirmeli ve sahip çıkmalıyız. Engellilerimizin sade belirli gün ve haftalardan ziyade imkanlarımız nezdinde ufak çaplı da olsa onları bir araya getirip mutlu etmek bizleri de mutlu etmektedir. Çalışabilir durumda olan ve 2022 maaşı nedeniyle çalışmayan çok engellimizi görmekteyiz. Bu genç engellilerimiz işe teşvik yönünde kurumların bir çalışması olmalıdır. Çünkü devletimizin engelli kotası olan kamu ve özel sektörlerde değerlendirmelerinde topluma faydalı ve üretken bireyler olarak görmek, görünmek, onlara da azim ve mutluluk vereceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Programa Berkay Yusuf Kara ve ailesi, Hayat Eker ve ailesi, Deniz Barış ve ailesi, Hüseyin Ülkü ve ailesi, İsmail Kuruçay ve ailesi, Okan Ölçer ve ailesi, iş adamları Mustafa Metin, Orhan Fırat, Meral Ilgın, Avukat Altan Akpınar, Dudu Sır, Sefa Öztürk, Buharaevler Mahalle Muhtarı Ümit Patıroğlu, Ercan Mudarasız, Muharrem Yıldız, Osman Ölçer, Ahmet Buruk, Satı Kara, Nurten Çelik, Kamile Kara, Cengiz Çetin katıldı. - ÇORUM

Hidrosefali hastası Berkay'a sürpriz doğum günü kutlaması
Hidrosefali hastası Berkay'a sürpriz doğum günü kutlaması
Hidrosefali hastası Berkay'a sürpriz doğum günü kutlaması
Hidrosefali hastası Berkay'a sürpriz doğum günü kutlaması
Hidrosefali hastası Berkay'a sürpriz doğum günü kutlaması
Hidrosefali hastası Berkay'a sürpriz doğum günü kutlaması

Pandemi, Engelli, Çorum, Doğum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hidrosefali hastası Berkay'a sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika


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