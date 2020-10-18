Hıfzıssıhha kurullarında, Kovid-19'la mücadelede "takip", "denetim" ve "uyarı" ekseninde mevcut durum analiz edilerek denetimler değerlendirilecek. - Son Dakika

Hıfzıssıhha kurullarında, Kovid-19'la mücadelede "takip", "denetim" ve "uyarı" ekseninde mevcut durum analiz edilerek denetimler değerlendirilecek.
18.10.2020 13:05
Hıfzıssıhha kurullarında, Kovid-19'la mücadelede "takip", "denetim" ve "uyarı" ekseninde mevcut durum analiz edilerek denetimler değerlendirilecek.
Hıfzıssıhha kurullarında, Kovid-19'la mücadelede "takip", "denetim" ve "uyarı" ekseninde mevcut durum analiz edilerek denetimler değerlendirilecek.
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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