Highway, 11'inci yılını Hande Yener'le kutladı

Bolu'da, Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi olan Highway Alışveriş Merkezi, 11'inci yılını sevilen sanatçı Hande Yener'le kutladı. Açıldığı günden itibaren Türkiye 'nin gözde sanatçılarının konserleriyle müşterilerine keyifli anlar yaşatan Highway, 11'inci yılında Hande Yener ve Çağın Kulaçoğlu ile müşterilerine keyif dolu anlar yaşattı.

Kaynak: İHA

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