Highway, 11'inci yılını Hande Yener'le kutladı - Son Dakika
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Highway, 11'inci yılını Hande Yener'le kutladı

24.07.2022 23:48
Highway, 11'inci yılını Hande Yener'le kutladı

Bolu'da Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi Highway AVM, 11'inci yılını Hande Yener konseriyle kutladı.

Bolu'da Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi Highway AVM, 11'inci yılını Hande Yener konseriyle kutladı.

Bolu'da, Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi olan Highway Alışveriş Merkezi, 11'inci yılını sevilen sanatçı Hande Yener'le kutladı. Açıldığı günden itibaren Türkiye'nin gözde sanatçılarının konserleriyle müşterilerine keyifli anlar yaşatan Highway, 11'inci yılında Hande Yener ve Çağın Kulaçoğlu ile müşterilerine keyif dolu anlar yaşattı.

Hande Yener konseriyle doyasıya eğlenen vatandaşlar, sanatçının şarkılarına eşlik ederek cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti.

(Faruk Çidem/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Highway, 11'inci yılını Hande Yener'le kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Highway, 11'inci yılını Hande Yener'le kutladı - Son Dakika
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